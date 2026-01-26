Sesi perdagangan di seberang Atlantik berlangsung dengan sentimen positif, di mana indeks-indeks utama Wall Street menikmati awal pekan yang kuat. S&P 500 naik 0,5%, Nasdaq menguat sekitar 0,6%, dan Dow Jones bertambah 0,4%.

Sesi di kawasan Eropa menunjukkan pergerakan yang serupa, meskipun dengan beberapa pengecualian. Indeks CAC 40 Prancis pada akhirnya ditutup sedikit melemah. Indeks FTSE 100 Inggris mencatat kenaikan simbolis, sementara DAX Jerman tampil jauh lebih baik dengan kenaikan 0,2%, demikian pula indeks IBEX 35 Spanyol yang menutup sesi dengan lonjakan 0,8%.

Ketegangan antara AS dan Kanada meningkat setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencana penerapan tarif sebesar 100% terhadap barang-barang asal Kanada.

Pada Januari, indeks aktivitas industri Dallas Fed naik dari -10,9 menjadi -1,2, menunjukkan perbaikan yang jelas di sektor industri regional, meskipun industri masih berada dalam fase kontraksi ringan.

Data Ifo Jerman untuk Januari, yang sedikit di bawah perkiraan, mengonfirmasi stagnasi ekonomi. Permintaan yang rendah serta sikap hati-hati dari kalangan perusahaan membatasi investasi dan tidak mendorong Bank Sentral Eropa untuk segera menaikkan suku bunga.

Pasar valuta asing mencatat apresiasi tajam yen Jepang, yang merupakan hasil dari aksi terkoordinasi antara AS dan Jepang untuk menghentikan pelemahan mata uang tersebut lebih lanjut.

Pasar logam mulia terus berada dalam kondisi euforia. Harga emas naik lebih dari 2% dan menguji level $5.100 per ons, sementara perak melonjak hampir 12% dan akhirnya menembus level $114 per ons. Palladium menguat hampir 5% dan menembus $2.110 per ons, sedangkan platinum naik lebih moderat sebesar 1,7% dan menguji area $2.820 per ons.

Koreksi ringan terlihat di pasar minyak. Kontrak minyak WTI turun sekitar 0,9%, sementara minyak Brent melemah 0,6%.