Analis melihat target harga emas hingga $5.000, meski memperingatkan risiko koreksi tajam.
Harga emas menembus level tertinggi baru untuk ke-13 kalinya di bulan September. Para analis tidak menutup kemungkinan pergerakan menuju $4.300 dalam beberapa bulan ke depan. Menurut Goldman Sachs, jika kondisi pasar mendukung, harga emas bisa mencapai $5.000 pada pertengahan tahun depan, dengan skenario dasar menargetkan $4.900 pada akhir tahun depan.
