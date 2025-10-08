Baca selengkapnya
Inti pembahasan

Analis melihat target harga emas hingga $5.000, meski memperingatkan risiko koreksi tajam.

Harga emas menembus level tertinggi baru untuk ke-13 kalinya di bulan September. Para analis tidak menutup kemungkinan pergerakan menuju $4.300 dalam beberapa bulan ke depan. Menurut Goldman Sachs, jika kondisi pasar mendukung, harga emas bisa mencapai $5.000 pada pertengahan tahun depan, dengan skenario dasar menargetkan $4.900 pada akhir tahun depan.

Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
