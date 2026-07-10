Geopolitik

Ketegangan antara AS dan Iran tetap menjadi sorotan, meskipun pasar melihat konflik tersebut masih “terkendali” setelah seorang pejabat senior AS mengonfirmasi semalam bahwa pembicaraan teknis dengan Teheran akan berlanjut. Presiden Trump sebelumnya mengumumkan pada KTT NATO di Ankara bahwa gencatan senjata dengan Iran sudah “berakhir”, tetapi kemudian menyatakan bahwa Iran telah menelepon untuk mencari kesepakatan. Iran mengendalikan lalu lintas melalui Selat Hormuz, memperlakukannya sebagai “senjata emas” dan prioritas yang lebih penting daripada program nuklirnya. Lalu lintas tanker turun menjadi 13 per hari dari rata-rata 33 pada pekan lalu. Qatar dan Pakistan menjadi mediator dalam upaya membawa Washington dan Teheran kembali ke meja negosiasi.

Ekonomi

Producer price index atau PPI Jepang untuk Juni naik 7,1% secara tahunan, jauh di atas ekspektasi 6,8% dan pembacaan Mei sebesar 6,3%. Data ini membuat Bank of Japan tetap berada di jalur untuk kenaikan suku bunga lebih lanjut. Menteri Keuangan Jepang Katayama mengumumkan langkah-langkah untuk mendorong dana pensiun GPIF agar berinvestasi secara signifikan lebih besar pada aset keuangan domestik. Hal ini meredakan kekhawatiran mengenai independensi BOJ setelah aksi jual pada JGB. Yield obligasi Treasury AS tenor 10 tahun tetap stabil di 4,541%, meskipun portfolio managers memperingatkan meningkatnya volatilitas di pasar Treasuries karena The Fed mengadopsi sikap yang lebih reaktif.

Pergerakan Indeks Utama (Wall Street, Penutupan Kamis)

Nasdaq Composite naik 1,3%, S&P 500 menguat 0,8%, dan Dow Jones ditutup naik 0,3%. Kenaikan ini didorong oleh rally saham semikonduktor setelah pengumuman investasi besar oleh salah satu produsen memori utama AS. Futures indeks AS turun tipis pada Jumat pagi, dengan S&P dan Nasdaq melemah sekitar 0,1%, sementara Dow bergerak datar.

Pasar Asia

Pasar Asia melonjak pada Jumat, didorong oleh rebound di sektor AI chip. Kospi melompat lebih dari 4% dan Kosdaq naik 5,9%, sementara Nikkei 225 menguat sekitar 1,5–2% dan Topix naik hampir 0,5–0,75%. Hang Seng naik 0,45–1,86%, dan CSI 300 China menguat 0,33–0,4%. Morgan Stanley mencatat bahwa Hong Kong dan China belakangan ini jelas mengungguli pasar regional. Meskipun terjadi rebound pada Jumat, KOSPI masih berada di jalur menuju penurunan mingguan ketiga berturut-turut.

Komoditas

Harga minyak tetap stabil dalam rentang sempit. Brent diperdagangkan di sekitar USD 76,40–76,57 per barel dan WTI di USD 72,22–72,34 per barel, setelah meredanya kekhawatiran terhadap infrastruktur energi. Citi mempertahankan skenario dasar untuk Brent di USD 75 pada kuartal ketiga, dengan asumsi adanya kesepakatan AS-Iran dan pembukaan kembali Selat Hormuz. Emas turun tipis 0,21% dan diperdagangkan di sekitar USD 4.114–4.116, perak naik 0,58% ke kisaran USD 60,24–60,32, sementara natural gas menguat 0,17%.

Perusahaan

SK Hynix dijadwalkan debut di Nasdaq pada Jumat melalui ADR yang dihargai USD 149 per saham. IPO tersebut mengalami kelebihan permintaan, dengan perusahaan mengumpulkan sekitar USD 26,5 miliar modal. Perusahaan diperdagangkan pada 4,8 kali forward earnings dibandingkan median industri sebesar 29,84 kali, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai penyempitan “Korean discount”. SoftBank Group naik lebih dari 11%, sementara Samsung Electronics menguat 4,3% sebagai respons terhadap rally AI chip. Sementara itu, perhatian pasar aviasi akan tertuju pada hasil kuartalan Delta Air Lines pada Jumat pagi.

Volatilitas yang saat ini terlihat pada instrumen utama. Sumber: xStation