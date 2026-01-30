Kontrak berjangka saham AS melemah pada Jumat, seiring investor menanti keputusan Presiden Donald Trump terkait penunjukan Ketua Federal Reserve berikutnya. Pasar semakin mem-price-in Kevin Warsh sebagai kandidat paling mungkin, menyusul laporan bahwa ia berpotensi menjadi pilihan Trump. Di sisi lain, pasar saham Eropa justru menunjukkan kinerja yang solid, dengan indeks DAX Jerman naik hampir 0,5%—didukung rebound saham Adidas sebesar 4%—serta indeks FTSE Inggris dan CAC40 Prancis yang juga mencatat kenaikan tipis.

Kontrak berjangka S&P 500 turun hampir 1%, Nasdaq 100 anjlok 1,2%, dan Dow Jones futures melemah 0,7%, mengindikasikan sesi risk-off lanjutan, khususnya bagi sektor teknologi. Data makro terpenting hari ini adalah inflasi PPI AS yang akan dirilis pukul 12:30 GMT, disusul indeks Chicago PMI pada pukul 13:45 GMT.

Kevin Warsh dipandang relatif hawkish, dengan rekam jejak yang cenderung lebih keras terhadap inflasi. Meski demikian, dalam pernyataan terbarunya ia juga mendukung pemangkasan suku bunga, sejalan dengan narasi yang kerap disampaikan Trump.

Trump dilaporkan bertemu Warsh di Gedung Putih pada Kamis dan menyatakan bahwa ia akan mengumumkan calon Ketua The Fed pada Jumat pagi waktu AS.

Dolar AS menguat seiring pergeseran taruhan pasar ke arah Warsh, sementara imbal hasil obligasi pemerintah AS naik, dipimpin oleh yield tenor 30 tahun yang melonjak sekitar 5 basis poin.

Harga emas dan Silver terkoreksi tajam, mendinginkan reli yang sebelumnya dinilai terlalu panas. Harga emas turun signifikan, sekitar 4–7% secara intraday tergantung waktu pengamatan. Silver jatuh lebih dalam, lebih dari 10%, dengan beberapa laporan mencatat penurunan yang bahkan lebih besar. Platinum juga anjlok tajam, sekitar 10% lebih.

Bitcoin dan sebagian besar aset kripto lainnya tetap berada di bawah tekanan. Catatan dari sell-side hari ini meliputi: Peel Hunt memulai cakupan Aviva dengan rekomendasi Buy, menyoroti skala bisnis yang terdiversifikasi dan mendukung ROE di kisaran belasan persen tinggi. Oddo BHF menaikkan peringkat Worldline menjadi Neutral, dengan alasan rencana pemulihan hingga 2030 yang dinilai lebih kredibel.

Berita Emiten Eropa ADR Adidas menguat setelah laba awal Q4 melampaui ekspektasi. Laba operasional Swatch untuk tahun penuh meleset dari perkiraan. Penjualan sebanding Q4 Signify di bawah ekspektasi, dan perusahaan meluncurkan tinjauan strategis. Dividen Raiffeisen melampaui estimasi dan perusahaan melihat profitabilitas yang stabil. CaixaBank menaikkan target 2025–27, laba bersih Q4 melampaui ekspektasi, dan mengusulkan dividen tunai €0,3321 per saham. Pembaruan signifikan lainnya mencakup hasil dan pergerakan besar saham seperti SKF, Atoss Software, Electrolux, Scatec, Airtel Africa, Billerud, WDP, dan lainnya.

Perubahan Rekomendasi Upgrade: Accesso Technology, Aena, Fraport, Fugro, Jenoptik, SEB, Worldline. Downgrade: Alma Media, Antofagasta, Carrefour, Grenergy Renovables, Kojamo, Orion, Pandora, Stolt-Nielsen, Suominen, WAG Payment, Whitbread.

Di luar isu The Fed, ketegangan perdagangan kembali menjadi sorotan. Trump mengancam tarif 50% atas impor pesawat dari Kanada. Ia juga memperingatkan bahwa AS dapat mencabut sertifikasi jet baru dari perusahaan seperti Bombardier, dengan alasan adanya hambatan sertifikasi terhadap jet Gulfstream buatan AS. Meksiko juga berpotensi menghadapi bea baru setelah Trump berjanji akan mengenakan tarif pada negara-negara yang memasok minyak ke Kuba.

Earnings Big Tech memberikan sinyal mixed, dan laporan Apple tidak banyak membantu sentimen pasar. Saham Apple bergerak datar di premarket meskipun laba melampaui ekspektasi, didukung rekor penjualan iPhone. Namun, CEO Tim Cook memperingatkan bahwa kelangkaan memori global dapat menekan margin ke depan.

Saham SanDisk (SNDK.US) melonjak 20% di premarket setelah hasil keuangan yang kuat dan panduan yang optimistis, memperpanjang reli besar sejak awal tahun. EPS perusahaan hampir 100% lebih tinggi dari ekspektasi. Manajemen menyoroti lonjakan permintaan yang terkait dengan kebutuhan memori dan penyimpanan berbasis AI, terutama dari segmen data center.

Earnings utama hari ini mencakup Exxon dan Chevron sebelum pembukaan pasar, serta American Express dan Verizon setelah penutupan.

Meski volatilitas meningkat, indeks-indeks utama AS secara mingguan masih berada di zona positif, dan seluruhnya mencatat kenaikan sepanjang Januari, meskipun Dow Jones sedikit tertinggal.

Perplexity dilaporkan menandatangani kesepakatan cloud senilai $750 juta untuk tiga tahun dengan Microsoft Azure, memperluas ketergantungan yang sebelumnya dominan pada AWS serta memperoleh akses ke model frontier melalui ekosistem Microsoft Foundry.

