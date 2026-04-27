GEOPOLITIK DAN TIMUR TENGAH

• Iran telah mengajukan proposal perdamaian tiga tahap, memisahkan isu Selat Hormuz dari negosiasi nuklir. Teheran mengusulkan pembukaan selat dan pencabutan blokade angkatan laut sebagai langkah awal, sementara pembicaraan mengenai program nuklir dilakukan pada tahap berikutnya. Proposal ini disampaikan ke Gedung Putih melalui mediator Pakistan.

• Trump menolak logika di balik proposal Iran dan berencana mempertahankan blokade angkatan laut sebagai alat tekanan utama. Dalam wawancara dengan Fox News, ia memperingatkan bahwa infrastruktur minyak Iran dapat “runtuh dalam hitungan hari” dengan dampak yang “bertahan lama dan tidak dapat dipulihkan.” Pada saat yang sama, ia menyatakan kesediaannya untuk melakukan pembicaraan melalui telepon dengan Iran.

• Trump membatalkan perjalanan yang direncanakan oleh utusan Witkoff dan Kushner ke Islamabad, dengan alasan tidak adanya kemajuan. “Tidak ada yang tahu siapa yang memegang kendali. Kami memegang semua kartu; mereka tidak punya!” tulisnya di Truth Social. Kementerian Luar Negeri Iran juga mengonfirmasi bahwa tidak ada pertemuan yang direncanakan dengan Washington.

• Menteri Luar Negeri Iran Araghchi sedang menjalani maraton diplomatik intensif. Setelah kunjungan ke Pakistan, ia melanjutkan perjalanan ke Oman untuk bertemu Sultan Haitham ibn Tariq—mereka membahas keamanan transit di Selat Hormuz dan menyampaikan kerangka kerja yang dianggap “layak” untuk penyelesaian konflik jangka panjang. Iran dan Oman sepakat melanjutkan konsultasi. Pada hari Senin, Araghchi dijadwalkan bertemu Presiden Putin di Moskow.

• Gencatan senjata antara Israel dan Lebanon telah runtuh—kedua pihak saling meluncurkan serangan roket, memperburuk situasi keamanan kawasan. Perpanjangan gencatan senjata selama tiga minggu yang diumumkan sebelumnya terbukti tidak bertahan lama. Hezbollah secara aktif melemahkan kesepakatan tersebut.

• Laporan mengenai serangan terhadap kapal kargo di selatan Selat Bab al-Mandab meningkatkan kekhawatiran bahwa front kedua konflik dengan Iran mulai terbuka. Gangguan terhadap jalur pelayaran dapat meluas ke rute perdagangan global lainnya.

EKONOMI DAN DATA MAKROEKONOMI

• Laba industri China naik 15,8% secara tahunan pada Maret—pertumbuhan tercepat sejak September 2025. Secara kuartalan, laba meningkat 15,5% YoY. Pendorong utama adalah boom AI, dengan impor chip naik 54% YoY pada Maret dan ekspor total naik 15% YoY pada Q1. Data ini menunjukkan industri China mampu bertahan dari guncangan energi lebih baik dari perkiraan, meskipun konsumsi domestik yang lemah tetap menjadi risiko struktural.

• China berpotensi mencatat kuartal pertama sejak 2021 di mana impor melebihi ekspor, didorong lonjakan impor chip AI. Harga produsen mulai stabil setelah tekanan deflasi panjang, memungkinkan perusahaan memperbaiki margin. Diversifikasi energi dan cadangan minyak strategis memberikan perlindungan terhadap guncangan dari Selat Hormuz.

• Pekan ini menjadi krusial bagi bank sentral: keputusan The Fed (Rabu), ECB dan BoE (Kamis), serta BoJ dan BoC. Data penting meliputi PCE AS, GDP, dan PMI manufaktur ISM.

• India menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan Selandia Baru sebagai bagian dari strategi ekspansi global.

PASAR SAHAM

• S&P 500 dan Nasdaq Composite menutup pekan lalu di level tertinggi sepanjang masa. April menjadi bulan pemulihan kuat—S&P 500 naik lebih dari 9% MoM, Nasdaq lebih dari 15%, dan Dow lebih dari 6%, meskipun ada ketegangan geopolitik dan kekhawatiran belanja AI.

• Futures sempat turun sekitar 0,3% saat pembukaan akibat pembatalan misi ke Islamabad dan berlanjutnya blokade—emas naik dan saham turun dalam pola risk-off klasik. Namun, sentimen berbalik setelah proposal damai Iran dirilis—S&P 500 futures kembali positif (+0,02%) dan Nasdaq 100 futures naik 0,17%, menunjukkan pola “buy the dip”.

KOMODITAS

• Harga minyak sempat naik di awal pekan namun terkoreksi setelah proposal Iran terkait Selat Hormuz. Brent naik 1,28% ke sekitar $101, sementara WTI naik 1,21% ke sekitar $95,9. Pembukaan selat tanpa kesepakatan nuklir dapat memicu koreksi tajam harga minyak.

• Emas stabil (+0,01%) di sekitar $4.717 per ons, sementara perak naik 0,21% dan gas alam naik 0,11%.

PERUSAHAAN

• Pekan laporan keuangan “Magnificent Seven” – lima dari tujuh perusahaan teknologi terbesar melaporkan hasil pada pekan terakhir April. Ini menjadi ujian penting bagi pasar yang saat ini berada di level tertinggi historis, dengan sektor semikonduktor mencatat 17 sesi kenaikan berturut-turut.

YANG PERLU DIPERHATIKAN HARI INI

• Trump mengadakan pertemuan Situation Room dengan penasihat keamanan nasional untuk mengevaluasi kebuntuan dengan Iran. Setiap perkembangan dapat memicu volatilitas besar, terutama pada minyak dan futures.

• Proposal damai Iran menjadi katalis utama pasar—meski mendapat respons positif, AS menegaskan tidak akan mencabut sanksi tanpa konsesi nuklir.

• Pekan ini penting untuk data makro dan laporan perusahaan: keputusan The Fed, ECB, BoE, serta data PCE, GDP, dan PMI. Lima perusahaan “Mag 7” juga melaporkan kinerja—potensi kekecewaan pada valuasi tinggi dapat memicu koreksi tajam.