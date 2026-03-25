Market wrap: Minyak turun, ketegangan Iran masih tinggi

Iran memberi sinyal bahwa kapal yang tidak dianggap bermusuhan dapat diizinkan melintasi Selat Hormuz dengan koordinasi tertentu. Hal ini meningkatkan harapan akan stabilisasi parsial aliran energi. Pasar awalnya merespons positif - minyak turun dan saham naik.

OIL.WTI turun ke 89 USD per barel, dan Brent ke 96 USD per barel. Emas menguat 1,30% ke 4.550 USD per ounce.

Laporan tentang potensi gencatan senjata selama satu bulan memicu pergerakan risk-on jangka pendek. Namun, pasar tetap berhati-hati terhadap keberlanjutan kesepakatan tersebut.

Selain itu, Iran mengusulkan perjanjian jangka panjang yang mencakup penutupan pangkalan AS, penghapusan penuh sanksi, dan kontrol atas biaya transit melalui Hormuz. Pihak AS menilai tuntutan ini tidak realistis, sehingga mengurangi peluang kesepakatan cepat.

AS meningkatkan kehadiran militernya, dengan rencana mengerahkan hingga 10.000 pasukan tambahan, termasuk unit elit. Total pasukan di kawasan dapat mencapai sekitar 60.000.

The Pentagon sedang mempersiapkan pengerahan ribuan pasukan, termasuk unit dari Divisi Lintas Udara ke-82. Langkah ini meningkatkan fleksibilitas operasional AS tanpa keterlibatan darat langsung di Iran. Hal ini menandakan pendekatan strategis yang lebih agresif. Risiko eskalasi regional tetap tinggi.

Iran terus melancarkan serangan rudal dan drone terhadap target di Israel dan negara-negara Teluk, termasuk di dekat bandara di Kuwait. Sirene serangan udara dilaporkan di beberapa negara.

Iran tetap skeptis terhadap upaya diplomatik AS, menganggap pembicaraan sebelumnya sebagai dalih untuk aksi militer. Teheran enggan kembali ke negosiasi tanpa jaminan. AS terus meningkatkan tekanan militer sambil mencoba dialog. Kurangnya kepercayaan secara signifikan menurunkan peluang gencatan senjata.

Iran lebih memilih negosiasi dengan Wakil Presiden AS JD Vance dibandingkan utusan saat ini Witkoff dan Kushner. Hal ini mencerminkan ketidakpercayaan dan persepsi bias dalam pembicaraan sebelumnya.

Pejabat Federal Reserve (Barr, Goolsbee) menekankan bahwa suku bunga kemungkinan tetap tidak berubah untuk periode yang lebih lama karena inflasi yang masih tinggi. Kenaikan harga minyak disebut sebagai risiko utama inflasi. Pembuat kebijakan menyoroti ketidakpastian tinggi dan kurangnya skenario yang jelas. Pemangkasan suku bunga semakin bergantung pada perkembangan geopolitik.

Notulen Bank of Japan menunjukkan kelanjutan kenaikan suku bunga secara bertahap seiring inflasi mendekati target 2%. Kondisi keuangan tetap akomodatif karena suku bunga riil rendah. Beberapa anggota mendukung kenaikan setiap beberapa bulan. Harga minyak yang lebih tinggi meningkatkan risiko inflasi.