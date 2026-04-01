Market wrap: Minyak turun, Saham AS melonjak

OIL turun 3,39% menjadi 100 USD per barel, dan OIL.WTI turun 3,93% menjadi 98 USD per barel.

Serangan baru terhadap infrastruktur energi di kawasan Teluk menjaga risiko pasokan tetap tinggi. Pada saat yang sama, komentar Trump mengenai kemungkinan penarikan pasukan membatasi kenaikan lebih lanjut.

Trump menyatakan bahwa AS dapat menarik diri dalam dua hingga tiga minggu dan bahwa perjanjian formal dengan Iran tidak diperlukan. Hal ini menunjukkan pergeseran menuju narasi “misi selesai”. Kondisi utama adalah menetralkan ancaman nuklir Iran, bukan mencapai kesepakatan diplomatik.

Uni Emirat Arab semakin mendekati keterlibatan militer langsung dalam upaya membuka kembali Selat Hormuz. Arab Saudi dan Bahrain tampak lebih selaras, sementara Qatar, Oman, dan Kuwait mempertahankan sikap yang lebih berhati-hati. Setiap potensi koalisi kemungkinan akan berfokus pada keamanan maritim dan pertahanan udara.

Serangan baru, termasuk serangan di dekat Doha dan infrastruktur bahan bakar di Kuwait, menunjukkan bahwa jalur energi tetap rentan.

PMI manufaktur China turun menjadi 50,8 dari 52,1, menandai bulan keempat berturut-turut ekspansi namun dengan laju yang lebih lambat. Output, pesanan, dan lapangan kerja masih tumbuh. Namun, kenaikan biaya dan memburuknya kondisi pasokan mulai membebani sektor ini. Konflik di Timur Tengah semakin memengaruhi biaya produksi di China.

Harga input di China naik pada laju tercepat sejak Maret 2022, sementara harga output mencapai level tertinggi dalam empat tahun. Perusahaan mulai meneruskan kenaikan biaya kepada pelanggan.

PMI Jepang turun menjadi 51,6 dari 53,0 — masih di atas 50 namun dengan momentum pertumbuhan yang lebih lambat. Output, pesanan, dan lapangan kerja terus meningkat, tetapi dengan laju yang menurun. Kenaikan harga energi mendorong biaya naik pada tingkat tercepat dalam sekitar 19 bulan.

PMI Australia turun menjadi 49,8, kembali di bawah ambang batas 50. Pesanan baru menurun untuk pertama kalinya dalam lima bulan. Biaya produksi naik ke level tertinggi dalam 3,5 tahun, terutama akibat energi dan transportasi. Sentimen bisnis memburuk secara signifikan.

Indeks saham AS melonjak sebagai respons terhadap ekspektasi penyelesaian konflik yang lebih cepat. US30 naik 2,55%, US500 hampir 3,00%, dan US100 naik 3,90%. Ini merupakan salah satu lonjakan terkuat sejak Mei 2025.