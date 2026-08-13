Harga minyak mencatat penurunan yang cukup jelas dalam sesi Kamis dan melanjutkan pelemahan dari hari sebelumnya.

Tekanan datang dari beberapa faktor, termasuk lonjakan besar persediaan minyak AS, indikasi kemajuan dalam pembicaraan damai terkait Selat Hormuz, serta kekhawatiran terhadap perlambatan permintaan global.

Berkurangnya premi risiko geopolitik, penurunan posisi long pada kontrak futures, dan dolar AS yang kuat mendorong harga Brent turun ke bawah US$88 per barel dan WTI ke bawah US$82 per barel.

Selain laporan DOE mengenai kondisi persediaan, beberapa institusi energi juga baru-baru ini merilis laporan penting mengenai pasar minyak.

Produksi Minyak OPEC dan OPEC+

Laporan Juli kartel menunjukkan pemulihan sebagian produksi Timur Tengah seiring ketegangan regional mulai mereda.

Hasil OPEC+: Negara-negara yang tercakup dalam kesepakatan meningkatkan produksi Juli sebesar 1,37 juta barel per hari menjadi 28,92 juta barel per hari. Meski meningkat, kelompok tersebut masih berada 6,91 juta barel per hari di bawah kuota yang ditetapkan. Dalam keseluruhan kelompok DoC, yang dalam laporan OPEC masih mencakup UEA, produksi naik menjadi 37,655 juta barel per hari atau meningkat 1,42 juta barel per hari.

Negara-negara yang tercakup dalam kesepakatan meningkatkan produksi Juli sebesar 1,37 juta barel per hari menjadi 28,92 juta barel per hari. Meski meningkat, kelompok tersebut masih berada 6,91 juta barel per hari di bawah kuota yang ditetapkan. Dalam keseluruhan kelompok DoC, yang dalam laporan OPEC masih mencakup UEA, produksi naik menjadi 37,655 juta barel per hari atau meningkat 1,42 juta barel per hari. Produsen Utama: Kenaikan terutama didorong Arab Saudi sebesar 590 ribu barel per hari menjadi 7,35 juta barel per hari, Irak sebesar 665 ribu menjadi 2,62 juta barel per hari, dan Kuwait sebesar 393 ribu menjadi 1,85 juta barel per hari.

Kenaikan terutama didorong Arab Saudi sebesar 590 ribu barel per hari menjadi 7,35 juta barel per hari, Irak sebesar 665 ribu menjadi 2,62 juta barel per hari, dan Kuwait sebesar 393 ribu menjadi 1,85 juta barel per hari. Situasi Iran: Iran memproduksi 2,478 juta barel per hari pada Juli, naik 26 ribu barel per hari secara bulanan. Meskipun menjadi kenaikan dua bulan berturut-turut, produksi masih sekitar 700 ribu barel per hari di bawah level sebelum perang yang sekitar 3,2 juta barel per hari. Produksi relatif stabil, tetapi data Juli menunjukkan ekspor meningkat jelas hingga mendekati 1 juta barel per hari.

Iran memproduksi 2,478 juta barel per hari pada Juli, naik 26 ribu barel per hari secara bulanan. Meskipun menjadi kenaikan dua bulan berturut-turut, produksi masih sekitar 700 ribu barel per hari di bawah level sebelum perang yang sekitar 3,2 juta barel per hari. Produksi relatif stabil, tetapi data Juli menunjukkan ekspor meningkat jelas hingga mendekati 1 juta barel per hari. Status UEA: Setelah meninggalkan aliansi pada Mei, Uni Emirat Arab mempertahankan produksi sekitar 3,78-3,8 juta barel per hari, sekitar 400 ribu barel per hari lebih tinggi dibandingkan awal konflik.

Jika dibandingkan dengan kuartal terakhir 2025, produksi saat ini masih sekitar 5-6 juta barel per hari lebih rendah. Namun, karena demand destruction sudah melebihi 3 juta barel per hari, defisit global tetap relatif kecil. Perlu diingat bahwa defisit tersebut juga sangat dibatasi oleh pelepasan persediaan dan cadangan secara terkoordinasi ke pasar.

Sumber: OPEC

Laporan Bulanan IEA dan EIA

Lembaga energi memberikan pandangan yang berbeda mengenai keseimbangan demand dan supply untuk beberapa kuartal ke depan.

International Energy Agency, IEA: IEA memperdalam estimasi penurunan demand minyak global pada 2026 menjadi 1,6 juta barel per hari dari sebelumnya 1,0 juta barel per hari. Faktor utamanya adalah harga bahan bakar tinggi dan gangguan logistik. Meski demikian, IEA masih memperkirakan defisit pasar sebesar 1,8 juta barel per hari pada Q3 akibat blokade Selat Hormuz. Untuk 2027, demand diperkirakan rebound 2,4 juta barel per hari, sementara supply naik 8,3 juta barel per hari.

IEA memperdalam estimasi penurunan demand minyak global pada 2026 menjadi 1,6 juta barel per hari dari sebelumnya 1,0 juta barel per hari. Faktor utamanya adalah harga bahan bakar tinggi dan gangguan logistik. Meski demikian, IEA masih memperkirakan defisit pasar sebesar 1,8 juta barel per hari pada Q3 akibat blokade Selat Hormuz. Untuk 2027, demand diperkirakan rebound 2,4 juta barel per hari, sementara supply naik 8,3 juta barel per hari. Proyeksi EIA, STEO Report: U.S. Energy Information Administration memperkirakan rata-rata harga Brent pada 2026 sebesar US$87 per barel, dibandingkan US$69 per barel pada 2025 dan 2027. Produksi AS diperkirakan stabil di sekitar 13,8 juta barel per hari.

Rata-rata harga Brent tahun ini diperkirakan mencapai sekitar US$87 per barel, kurang lebih berada di sekitar level saat ini. Penurunan yang lebih signifikan diperkirakan terjadi pada tahun depan. Sumber: EIA

EIA memperkirakan defisit pasar minyak masih berlanjut pada Q4. Namun, proyeksi tersebut mengasumsikan setidaknya pembukaan sebagian Selat Hormuz. Sumber: EIA

Laporan Persediaan DOE: Stok Minyak AS Melonjak Tajam

Data mingguan dari U.S. Department of Energy menunjukkan kenaikan terbesar pada persediaan minyak komersial sejak Januari 2023.

Pergerakan ini menjadi kejutan besar bagi pasar dalam kondisi saat ini dan terutama dipengaruhi ketidakseimbangan antara impor dan ekspor.

Persediaan Minyak Komersial: Naik 17,42 juta barel, jauh berlawanan dengan ekspektasi pasar yang memperkirakan penurunan sekitar 1,4 juta barel.

Naik 17,42 juta barel, jauh berlawanan dengan ekspektasi pasar yang memperkirakan penurunan sekitar 1,4 juta barel. Impor Melonjak, Ekspor Turun: Impor minyak AS naik lebih dari 1 juta barel per hari, tertinggi sejak November 2024, didorong kembalinya minyak Saudi, pasokan Kanada, serta kenaikan impor Venezuela ke level tertinggi dalam sembilan tahun. Pada saat yang sama, ekspor minyak mentah AS turun tajam.

Impor minyak AS naik lebih dari 1 juta barel per hari, tertinggi sejak November 2024, didorong kembalinya minyak Saudi, pasokan Kanada, serta kenaikan impor Venezuela ke level tertinggi dalam sembilan tahun. Pada saat yang sama, ekspor minyak mentah AS turun tajam. Persediaan Produk Olahan: Persediaan bensin turun 0,97 juta barel, lebih kecil dari ekspektasi penurunan 1,6 juta barel. Persediaan distilat hanya turun tipis sekitar 10 ribu barel.

Persediaan bensin turun 0,97 juta barel, lebih kecil dari ekspektasi penurunan 1,6 juta barel. Persediaan distilat hanya turun tipis sekitar 10 ribu barel. Konsentrasi di Gulf Coast: Sekitar 14,7 juta barel dari total kenaikan terjadi di wilayah Gulf Coast.

Sekitar 14,7 juta barel dari total kenaikan terjadi di wilayah Gulf Coast. Strategic Petroleum Reserve, SPR: Sebanyak 6,1 juta barel kembali dilepas dari cadangan strategis, membawa total SPR AS turun ke bawah 300 juta barel untuk pertama kalinya sejak dekade 1980-an.

Persediaan komersial AS kini meningkat tajam hingga mendekati rata-rata lima tahun. Jika kondisi ini berlanjut dalam beberapa pekan ke depan, kekhawatiran mengenai rendahnya level persediaan dapat berkurang signifikan. Sumber: Bloomberg Finance LP, XTB

Pelepasan cadangan strategis secara terkoordinasi secara global telah membawa cadangan AS turun ke bawah 300 juta barel untuk pertama kalinya sejak 1980-an. Secara teoritis, cadangan dapat turun lebih jauh ke sekitar 240 juta barel. Dengan laju penurunan saat ini, kondisi tersebut dapat memberikan sekitar 10-12 minggu tambahan stabilisasi pasar minyak, setidaknya di Amerika Serikat. IEA juga menyatakan kesiapan untuk melakukan pelepasan persediaan global tambahan ke pasar. Sumber: Bloomberg Finance LP