Market Wrap: Pasar menunjukkan tanda pemulihan setelah akhir pekan; Apa yang akan dibawa minggu Ini❓

🌍Geopolitik - Timur tengah tetap menjadi sorotan

Konflik di Timur Tengah semakin memanas: selama akhir pekan, kelompok Houthi meluncurkan serangan rudal dan drone terhadap Israel, sementara serangan Israel menyebabkan pemadaman listrik sementara di Teheran dan wilayah sekitarnya.

Amerika Serikat terus meningkatkan kehadiran militernya di kawasan - ratusan personel pasukan khusus (Rangers, SEALs), ribuan Marinir, serta Divisi Lintas Udara ke-82 telah berada di wilayah tersebut, memberikan Donald Trump opsi untuk operasi darat.

Pakistan mengumumkan akan menjadi tuan rumah pembicaraan langsung antara AS dan Iran dalam beberapa hari mendatang; Trump mengindikasikan adanya kemajuan dalam negosiasi sekaligus kemungkinan pengambilalihan infrastruktur minyak Iran, termasuk Pulau Kharg.

Donald Trump menyatakan bahwa negosiasi dengan Iran berjalan dengan baik dan pihak Iran telah menyetujui sebagian besar dari 15 poin yang diajukan oleh AS.