12.30 · 30 Maret 2026

Market Wrap: Pasar menunjukkan tanda pemulihan setelah akhir pekan; Apa yang akan dibawa minggu Ini❓

🌍Geopolitik - Timur tengah tetap menjadi sorotan

  • Konflik di Timur Tengah semakin memanas: selama akhir pekan, kelompok Houthi meluncurkan serangan rudal dan drone terhadap Israel, sementara serangan Israel menyebabkan pemadaman listrik sementara di Teheran dan wilayah sekitarnya.

  • Amerika Serikat terus meningkatkan kehadiran militernya di kawasan - ratusan personel pasukan khusus (Rangers, SEALs), ribuan Marinir, serta Divisi Lintas Udara ke-82 telah berada di wilayah tersebut, memberikan Donald Trump opsi untuk operasi darat.

  • Pakistan mengumumkan akan menjadi tuan rumah pembicaraan langsung antara AS dan Iran dalam beberapa hari mendatang; Trump mengindikasikan adanya kemajuan dalam negosiasi sekaligus kemungkinan pengambilalihan infrastruktur minyak Iran, termasuk Pulau Kharg.

  • Donald Trump menyatakan bahwa negosiasi dengan Iran berjalan dengan baik dan pihak Iran telah menyetujui sebagian besar dari 15 poin yang diajukan oleh AS.

  • Israel mengonfirmasi melalui Channel 12 bahwa dalam potensi operasi darat AS di Iran, militer Israel tidak akan berpartisipasi di darat.

🛢️ Minyak dan Komoditas

  • Minyak mentah Brent membuka minggu dengan kenaikan signifikan (~$107,7/barel, +0,84%), namun kemudian terkoreksi setelah reli awal, mencerminkan ketidakpastian antara harapan de-eskalasi dan risiko nyata blokade Selat Hormuz.

  • Pasar memantau secara ketat pergerakan tanker—Trump mencatat bahwa Iran telah mengizinkan 20 tanker melintasi Selat Hormuz.

  • Emas melanjutkan tren kenaikan, diperdagangkan di $4.514/ons (+0,49%), sementara perak naik 0,77% ke $70,4/ons — permintaan terhadap aset safe haven dan lindung nilai inflasi tetap kuat di tengah risiko perang.

  • Gas alam (NATGAS) turun 3,23% ke $2,93/MMBtu, sementara gandum di CBOT menuju kenaikan keempat dalam lima sesi terakhir, didorong oleh kenaikan biaya energi dan pupuk yang membebani prospek produksi pertanian.

🏛️ Bank of Japan dan Yen

  • Bank of Japan mempertahankan jalur pengetatan moneternya: Summary of Opinions menunjukkan kesiapan untuk kenaikan suku bunga lebih lanjut, meskipun inflasi yang dipicu oleh harga minyak dan risiko stagflasi tetap menjadi faktor penahan.

  • Wakil Menteri Keuangan Jepang Atsushi Mimura mengancam akan mengambil “langkah tegas” terhadap pergerakan spekulatif pada yen - sebuah peningkatan retorika intervensi yang jelas, didukung oleh pernyataan Gubernur Kazuo Ueda mengenai meningkatnya pentingnya nilai tukar terhadap inflasi.

📊Pasar Asia dan indeks

  • Indeks JP225 (Nikkei) naik +1,02% ke sekitar 51.757 poin, memulihkan sebagian kerugian sebelumnya; pasar regional bangkit karena konflik tidak meningkat secara signifikan selama akhir pekan.

  • Indeks CHN.cash (China) naik 0,90% ke 8.401 poin; People's Bank of China menetapkan kurs USD/CNY hari ini di 6,9223 - sedikit di atas ekspektasi pasar (6,9205) - yang menyebabkan depresiasi ringan pada yuan.

  • Futures Eropa untuk DAX (DE40) mengindikasikan pembukaan di sekitar 22.380 poin (+0,41%); S&P 500 (US500) naik 0,33% ke 6.419 poin, dan NASDAQ 100 (US100) naik 0,43% ke 23.353 poin.

📅 Sorotan Minggu Ini

  • Jumat: Laporan penting Non-Farm Payrolls (NFP) AS, bersama data ISM Manufacturing dan Retail Sales - data ini akan menentukan arah kebijakan Federal Reserve di tengah ketidakpastian akibat perang.

  • Eurozone: Inflasi awal (CPI) bulan Maret (Francois Villeroy de Galhau menegaskan kesiapan ECB untuk bertindak, namun menilai masih terlalu dini untuk keputusan spesifik).

  • Australia: Minutes RBA - setelah keputusan pemerintah memangkas pajak bahan bakar, Morgan Stanley memperingatkan potensi shock pasokan di pasar bahan bakar dan risiko kenaikan harga.

  • Jepang: BoJ Tankan (Q1 2026) - indikator utama sentimen bisnis Jepang setelah beberapa pekan retorika intervensi meningkat.

Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
