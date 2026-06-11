Sebagai balasan, Iran meluncurkan serangan terhadap aset militer Amerika Serikat di Bahrain, Kuwait, dan Yordania.

Sebagai balasan, Iran meluncurkan serangan terhadap aset militer Amerika Serikat di Bahrain, Kuwait, dan Yordania.

Sebagai balasan, Iran meluncurkan serangan terhadap aset militer Amerika Serikat di Bahrain, Kuwait, dan Yordania.

Sebagai balasan, Iran meluncurkan serangan terhadap aset militer Amerika Serikat di Bahrain, Kuwait, dan Yordania.

Sebagai balasan, Iran meluncurkan serangan terhadap aset militer Amerika Serikat di Bahrain, Kuwait, dan Yordania.

Sebagai balasan, Iran meluncurkan serangan terhadap aset militer Amerika Serikat di Bahrain, Kuwait, dan Yordania.

Amerika Serikat menyerang sejumlah infrastruktur militer Iran.

Amerika Serikat menyerang sejumlah infrastruktur militer Iran.

Amerika Serikat menyerang sejumlah infrastruktur militer Iran.

Amerika Serikat menyerang sejumlah infrastruktur militer Iran.

Amerika Serikat menyerang sejumlah infrastruktur militer Iran.

Amerika Serikat menyerang sejumlah infrastruktur militer Iran.

Laporan mengenai serangan terhadap kapal tanker di sekitar Selat Hormuz kembali meningkatkan kekhawatiran pasar energi.