Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran meningkat untuk hari kedua berturut-turut setelah kedua pihak kembali saling melancarkan serangan meskipun gencatan senjata masih berlaku. Meski demikian, pasar mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah militer Amerika Serikat menyatakan bahwa operasi militer telah "selesai". Futures saham berhasil memangkas sebagian kerugian yang terjadi pada perdagangan sebelumnya:
• Nasdaq (US100): +0,9%
• Russell 2000 (US2000): +0,7%
• S&P 500 (US500): +0,55%
• Dow Jones (US30): +0,4%
• Euro Stoxx 50 (EU50): +0,2%
🌎 Perang AS-Iran
- Amerika Serikat menyerang sejumlah infrastruktur militer Iran. Sebagai balasan, Iran meluncurkan serangan terhadap aset militer Amerika Serikat di Bahrain, Kuwait, dan Yordania.
- Laporan mengenai serangan terhadap kapal tanker di sekitar Selat Hormuz kembali meningkatkan kekhawatiran pasar energi. Meski demikian, aktivitas pelayaran melalui jalur strategis tersebut dilaporkan masih terus berlangsung.
🛢️ Komoditas
- Harga minyak Brent dan WTI terkoreksi setelah sempat melonjak tajam menjelang tengah malam. Brent turun 0,8% ke sekitar US$94 per barel. WTI turun 0,9%.
- Penurunan ini menunjukkan bahwa investor mulai menilai risiko gangguan pasokan belum berkembang menjadi krisis energi yang lebih besar.
- Emas berhasil menghentikan aksi jual setelah sehari sebelumnya mengalami penurunan hingga 4,6%, yang menjadi pelemahan harian terbesar sejak Maret. Harga emas saat ini bertahan di sekitar US$4.080 per ons.
- Perak pulih 0,8% dan diperdagangkan di sekitar US$63,80 per ons.
📈🌏 Saham – Sesi Asia
- Pasar saham Asia mencatat pemulihan yang cukup kuat. Futures Nikkei 225 Jepang memimpin penguatan dengan kenaikan 1,9%.
- Pasar Australia dan Singapura masing-masing naik sekitar 0,8%.
- KOSPI Korea Selatan yang sebelumnya tertekan akibat inflasi AS yang tinggi, ketegangan geopolitik, dan aksi jual saham AI kini kembali bergerak stabil di sekitar level penutupan sebelumnya.
- Sementara itu, Hang Seng China masih berada di zona merah dengan penurunan sekitar 0,6%.
- Pasar teknologi China masih menghadapi kekhawatiran terkait valuasi yang tinggi dan ekspektasi laba yang terlalu agresif.
Daily Summary: Pasar Global Melemah Saat Trump Ancam Iran Lagi
Stok Minyak AS Turun Tajam, OPEC Cetak Produksi Terendah
Konflik Iran Bisa Berlarut, Apa Dampaknya bagi Minyak?
Konflik AS-Iran Memanas, Pasar Tetap Tenang
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