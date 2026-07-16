Futures indeks AS dibuka sedikit lebih tinggi dan tetap berada dekat level penutupan kemarin setelah sesi yang volatil, terutama pada sektor semikonduktor. Futures Nasdaq atau US100, S&P 500 atau US500, DJIA atau US30, dan Russell 2000 atau US2000 semuanya naik sekitar 0,15%, sejalan dengan pergerakan futures European Stoxx 50 atau EU50.

Investor Menunggu Hasil TSMC untuk Melihat Prospek Permintaan AI. Meskipun pasar secara luas melemah, perhatian investor tetap tertuju pada laporan earnings kuartalan TSMC. Hasil tersebut akan digunakan untuk mengukur keberlanjutan jangka panjang permintaan kecerdasan buatan global.

Pasar Asia Turun akibat Aksi Jual Saham Chip dan Risiko Geopolitik. Sebagian besar pasar saham Asia melemah pada Kamis, terbebani oleh koreksi tajam di sektor semikonduktor dan meningkatnya ketegangan AS-Iran di sekitar Selat Hormuz yang strategis. Nikkei 225 turun 2,7%, sementara kontrak JP225 melemah 1,24%. KOSPI Korea Selatan anjlok lebih dari 6%, dengan saham raksasa chip SK Hynix dan Samsung Electronics turun antara 8% hingga 11%. Di sisi lain, Hang Seng Hong Kong bergerak berlawanan dengan tren dan naik 1,7%.

Saham SpaceX Sentuh Rekor Terendah Menjelang Penerbangan Starship. Saham SpaceX turun ke rekor terendah sebesar US$132,75 dan menembus ke bawah harga IPO di US$135. Meskipun sentimen Wall Street secara umum masih optimistis, perhatian investor kini beralih ke uji terbang Starship ke-13 yang sangat dinantikan pada Kamis dan menjadi katalis penting dalam jangka pendek.

Bank of Korea menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 2,75%. Ini merupakan kenaikan pertama sejak Januari 2023 dan dilakukan untuk menghadapi inflasi yang tetap tinggi di level 3,2%. Keputusan tersebut juga didukung oleh pertumbuhan PDB kuartal pertama yang kuat sebesar 3,8%.

Menteri Keuangan Jepang Satsuki Katayama kembali menyampaikan peringatan bahwa pemerintah siap mengambil tindakan yang tepat di pasar valuta asing kapan pun diperlukan. Namun, ia tidak memberikan detail baru yang spesifik, sementara yen tetap berada di sekitar level 162 per dolar AS. Katayama menolak mengomentari level nilai tukar tertentu dan menegaskan bahwa pergerakan valuta asing dipengaruhi oleh banyak faktor. Ia juga menyatakan bahwa peningkatan daya saing ekonomi global Jepang penting untuk menjaga kepercayaan terhadap yen.

Presiden Donald Trump dikabarkan semakin condong untuk memperluas operasi militer AS terhadap Iran. Rencana operasional yang sedang dibahas pada tingkat tinggi mencakup peningkatan serangan udara, pengerahan pasukan darat untuk merebut pulau strategis seperti Pulau Kharg, dan serangan terhadap fasilitas bawah tanah yang dicurigai menjadi lokasi aktivitas nuklir rahasia.