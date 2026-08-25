Pasar Saham
- Sesi Wall Street kemarin ditutup mixed, dengan Dow Jones menjadi satu-satunya indeks utama AS yang bertahan di zona hijau dan ditutup naik hampir 0,3%.
- Indeks utama lainnya mencatat penurunan, dengan S&P 500 turun 0,3%, sementara Nasdaq yang didominasi saham teknologi mengakhiri sesi dengan pelemahan 0,8%.
- Aksi jual tajam terjadi pada sektor semikonduktor dan chip memori, dengan Nvidia, Intel, dan AMD masing-masing turun hampir 3%, sementara Micron melemah sekitar 6%.
- Tekanan pada sektor teknologi terjadi hanya dua hari sebelum laporan keuangan kuartalan Nvidia, yang akan menjadi ujian penting bagi keberlanjutan ekspektasi tinggi terhadap perusahaan terkait AI.
- Pasar saham Asia awalnya dibuka melemah, mengikuti sentimen negatif dari Wall Street dan tekanan pada sektor teknologi.
- Dalam perdagangan selanjutnya, beberapa pasar Asia berhasil menghapus penurunan, membawa Nikkei Jepang ke zona positif, sementara KOSPI Korea Selatan hampir sepenuhnya menghapus pelemahan sebelumnya dan ASX 200 Australia menguat.
- Tekanan awal pasar berkurang secara signifikan, meskipun bursa saham di Hong Kong, India, dan sebagian Asia Tenggara masih bergerak melemah.
Geopolitik dan Kebijakan Perdagangan
- Donald Trump meningkatkan eskalasi perang dagang dengan Kanada setelah gagalnya negosiasi perdagangan, dengan menargetkan Perdana Menteri Mark Carney dan mengatakan bahwa Kanada perlu "mengikuti aturan."
- Dampak terbesar diperkirakan berasal dari tarif 50% terhadap mobil, truk, dan komponen otomotif Kanada mulai 1 Januari 2027.
- Langkah tersebut dapat memberikan tekanan besar terhadap industri otomotif Kanada, sekaligus meningkatkan biaya produksi di AS karena rantai pasokan kedua negara sangat terintegrasi.
- Kanada menjanjikan respons tegas, dengan Perdana Menteri Carney mengumumkan rencana tarif balasan.
- Doug Ford menyarankan Ottawa dapat memanfaatkan ekspor energi dan bahan baku kritis sebagai instrumen negosiasi, termasuk listrik, nikel, uranium, dan potash.
- Situasi ini meningkatkan risiko ketegangan lebih lanjut antara dua ekonomi yang sangat terhubung dan memberikan tekanan terhadap bisnis serta konsumen di kedua sisi perbatasan.
- AS meluncurkan kampanye luas untuk memutus Iran dari sistem keuangan global, dengan Menteri Keuangan Scott Bessent mengumumkan sanksi yang menargetkan perdagangan minyak, pelayaran, emas, teknologi, penerbangan, dan aset kripto.
- Bessent memperingatkan bahwa negara yang tetap berbisnis dengan Iran berisiko terkena sanksi AS, sekaligus menegaskan bahwa tidak ada pihak yang dikecualikan, termasuk China.
- Washington untuk sementara belum menerapkan sanksi sekunder terhadap bank-bank besar China, sehingga memberikan waktu bagi mitra Iran untuk mengurangi kerja sama, sementara China masih menjadi salah satu pembeli utama minyak mentah Iran.
- Tujuan AS adalah membatasi sumber pendapatan utama Teheran dan mendorong isolasi ekonomi, yang pada saat bersamaan meningkatkan risiko gangguan di pasar minyak dan memburuknya hubungan AS-China.
Komoditas dan Logam Mulia
- Logam mulia menghadapi tekanan turun, menyebabkan harga emas melemah tipis dan kembali bergerak di bawah level US$4.700.
- Perak mengalami koreksi yang lebih tajam dibanding emas, turun sekitar 1,3% dan menembus ke bawah US$68.
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