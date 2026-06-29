Semikonduktor Tertekan Meski Micron Sempat Beri Optimisme

Meski sempat muncul optimisme sesaat yang didorong oleh hasil kuartalan Micron yang kuat, mayoritas perusahaan semikonduktor dan hampir seluruh hyperscaler menutup pekan dengan pelemahan.

🌍 Geopolitik

Berita utama akhir pekan masih didominasi oleh perkembangan konflik AS-Iran. Pada Minggu, Presiden Donald Trump menuduh Iran melanggar kerangka kesepakatan dengan menyerang depot rudal, drone, dan titik radar Iran di sekitar Selat Hormuz.

Teheran membalas dengan menembakkan rudal dan drone ke pangkalan Ali Al Salem di Kuwait serta pangkalan Fifth Fleet di Bahrain, sambil mengancam akan menghentikan negosiasi sepenuhnya. Namun, kedua pihak dijadwalkan kembali ke meja perundingan pada Selasa. Hal ini mendukung sedikit perbaikan sentimen pasar dan mendorong futures S&P 500 naik 0,7%.

🛢️ Komoditas

Harga minyak mentah masih berada di level terendah sejak pecahnya perang. Harga Brent crude oil saat ini berada di sekitar $72 per barel. Harga WTI sedikit di bawah $70 per barel.

Harga gas juga masih bergerak turun:

NATGAS berada di sekitar $3,29 per MMBtu.

TTF MWh diperdagangkan sedikit di atas $41.

Harga logam mulia juga masih berada dekat level terendah terbarunya. Harga satu troy ons emas saat ini berada sedikit di bawah $4.060, sementara perak berada di sekitar $59. Ini mencerminkan penurunan masing-masing sekitar 25% dan 50% dibandingkan puncak lokal yang dicapai beberapa bulan lalu.

📈 Data Makroekonomi

Jepang

Penjualan ritel Jepang untuk Mei melampaui ekspektasi dan meningkat ke level yang belum terlihat sejak November 2023. Penguatan konsumsi domestik, di tengah tekanan harga yang masih tinggi dan pelemahan yen, dapat menjadi argumen penting bagi Bank of Japan untuk melanjutkan pengetatan kebijakan moneter.

Namun, kenaikan suku bunga sebelum akhir tahun belum sepenuhnya dip priced in oleh pasar, dengan probabilitas tersirat sekitar 87%. Sementara itu, pasangan USD/JPY terlihat bergerak stabil menuju level 162.