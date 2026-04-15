Market Wrap: Sentimen risk-on menguat didorong harapan kemajuan negosiasi AS - Iran

Pasar memulai sesi dengan nada positif setelah muncul sinyal kemajuan dalam negosiasi AS-Iran.

Wakil Presiden JD Vance menyebut kemungkinan adanya “grand bargain”, yang mencakup reintegrasi ekonomi Iran sebagai imbalan atas konsesi nuklir. Gencatan senjata telah bertahan sekitar satu minggu.

Trump menyatakan bahwa ia tidak memperkirakan gencatan senjata akan diperpanjang, yang mengindikasikan keyakinan terhadap kesepakatan yang cepat. Namun, komunikasinya tetap bercampur - di satu sisi ia menggambarkan konflik sebagai “sangat dekat untuk berakhir”, namun di sisi lain menegaskan bahwa operasi belum sepenuhnya selesai. Ia menyebut bahwa beberapa hari ke depan akan menjadi penentu.

Pembicaraan masih berlangsung melalui jalur diplomatik, termasuk dengan keterlibatan Pakistan. Putaran negosiasi baru dengan pejabat tinggi AS diperkirakan akan segera dilakukan. Jadwalnya sangat ketat, dan gencatan senjata bertindak sebagai tenggat waktu. Hari-hari mendatang akan menjadi krusial bagi hasil perundingan.

Harga minyak terus menurun, dengan WTI diperdagangkan di sekitar 91,50 USD per barel dan Brent di sekitar 95,60 USD per barel. Harapan de-eskalasi telah mengurangi premi risiko geopolitik. Meskipun pasar mengantisipasi hasil yang optimistis, risiko signifikan masih tetap ada.

AS menawarkan normalisasi ekonomi dan integrasi global sebagai imbalan atas penghentian ambisi nuklir Iran. Hal ini menandakan pergeseran menuju kerangka strategis yang lebih luas, bukan hanya sekadar kesepakatan gencatan senjata.

Sentimen risk-on meningkat, mendukung pasar saham. Indeks AS ditutup kemarin sedikit di bawah level tertinggi sepanjang masa, mencerminkan optimisme pasar.

Survei Reuters Tankan menunjukkan penurunan terbesar dalam tiga tahun pada sentimen sektor manufaktur Jepang. Kenaikan biaya energi dan gangguan pasokan memberikan tekanan negatif pada sektor tersebut. Sektor domestik lebih resilien, namun tekanan eksternal meningkat.

Janet Yellen menyatakan bahwa The Fed mungkin akan melakukan satu kali pemangkasan suku bunga lagi tahun ini meskipun risiko inflasi meningkat. Prospek kebijakan tetap sangat tidak pasti.

Citra satelit menunjukkan bahwa Iran sedang memperbaiki kerusakan pada pangkalan rudal bawah tanah selama gencatan senjata. Sekitar setengah dari infrastruktur rudal masih utuh. Hal ini menunjukkan persiapan untuk potensi eskalasi lanjutan.