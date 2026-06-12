Sentimen Konsumen AS Menguat pada Juni

Indeks Sentimen Konsumen University of Michigan versi pendahuluan tercatat sebesar 48,9. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan perkiraan pasar sebesar 46,0 dan meningkat dari pembacaan sebelumnya di level 44,8. Secara keseluruhan, sentimen konsumen meningkat sekitar 4 poin indeks atau sekitar 9% selama bulan ini.

Harga Bensin Menjadi Faktor Pendukung

Peningkatan sentimen sebagian didorong oleh turunnya harga bensin pada awal bulan. Penurunan biaya bahan bakar memberikan sedikit keringanan bagi konsumen yang selama beberapa bulan terakhir menghadapi tekanan biaya hidup yang tinggi. Peningkatan optimisme terlihat hampir di seluruh kelompok demografi. Perbaikan sentimen tercatat pada berbagai kelompok usia, tingkat pendidikan, serta afiliasi politik. Konsumen berpendapatan rendah mencatat kenaikan sentimen yang paling kuat. Hal ini mencerminkan fakta bahwa biaya bahan bakar mengambil porsi yang lebih besar dari anggaran rumah tangga kelompok tersebut.

Kondisi Keuangan Dinilai Membaik

Penilaian terhadap kondisi keuangan pribadi mengalami peningkatan selama bulan ini. Ekspektasi keuangan ke depan juga membaik. Selain itu, pandangan terhadap kondisi bisnis turut menunjukkan perbaikan dibandingkan bulan sebelumnya. Meskipun demikian, tingkat sentimen secara keseluruhan masih tergolong lemah dalam perspektif historis.

Sentimen Masih Jauh di Bawah Tahun Lalu

Walaupun terjadi pemulihan, sentimen konsumen masih berada:

13% di bawah level Januari 2026.

19% lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Konsumen masih memberikan perhatian besar terhadap tekanan biaya hidup sehari-hari. Kekhawatiran mengenai tingginya inflasi juga tetap menjadi faktor utama yang membebani kepercayaan masyarakat.

Ekspektasi Inflasi Mulai Mereda

Salah satu bagian terpenting dari survei ini adalah perkembangan ekspektasi inflasi.

Ekspektasi Inflasi 1 Tahun. Ekspektasi inflasi untuk satu tahun ke depan turun dari 4,8% pada Mei menjadi 4,6% pada Juni. Meskipun menurun, level tersebut masih tergolong tinggi dibandingkan standar historis.

Ekspektasi Inflasi Jangka Panjang. Ekspektasi inflasi jangka panjang juga menunjukkan penurunan yang lebih signifikan. Angka tersebut turun dari 3,9% menjadi 3,4%. Meski demikian, level ini masih berada di atas kisaran 2,8%–3,2% yang mendominasi sepanjang tahun 2024.

Implikasi bagi Pasar

Data ini memberikan sinyal campuran bagi pasar keuangan. Di satu sisi, meningkatnya sentimen konsumen menunjukkan bahwa rumah tangga AS mulai merasakan sedikit perbaikan kondisi ekonomi. Di sisi lain, tingkat kepercayaan masih relatif rendah dan ekspektasi inflasi tetap berada di atas target jangka panjang Federal Reserve. Bagi The Fed, penurunan ekspektasi inflasi merupakan perkembangan yang positif. Namun, tingginya tingkat inflasi aktual dan ketahanan ekonomi AS kemungkinan masih membuat bank sentral berhati-hati dalam mempertimbangkan pelonggaran kebijakan moneter. Periode survei dilakukan antara 19 Mei hingga 8 Juni.