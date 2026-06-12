Pasar baru saja melewati beberapa hari yang penuh dengan peristiwa penting dari sudut pandang investor, tidak hanya terkait perkembangan di Timur Tengah. Pada hari Rabu, data inflasi Amerika Serikat untuk bulan Mei dirilis dan memberikan kejutan positif bagi para pembuat kebijakan Federal Reserve.

Kemudian pada hari Kamis, Presiden Bank Sentral Eropa (ECB), Christine Lagarde, tampil memberikan pernyataan yang secara tidak terduga bernada hawkish. Hari ini, perhatian makroekonomi tertuju pada data pertumbuhan ekonomi Inggris. Namun tidak ada kejutan besar dari laporan tersebut karena ekonomi Inggris mengalami kontraksi sebesar 0,1% secara bulanan. Meski demikian, fokus utama investor saat ini berada di tempat lain, yaitu pada IPO SpaceX yang dijadwalkan berlangsung hari ini.

Data Makroekonomi

Kamis

Bank Sentral Eropa (ECB) menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin. Keputusan tersebut diiringi oleh pernyataan yang relatif hawkish dari Presiden ECB Christine Lagarde, yang menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Zona Euro tidak menghilang dan juga tidak menghadapi ancaman signifikan. Lagarde juga menunjukkan sikap hati-hati terhadap inflasi.

Seperti yang disampaikannya: "Keputusan kami dapat dibenarkan dalam seluruh skenario inflasi, baik skenario eskalasi signifikan, skenario dasar, maupun skenario deeskalasi."

Di Amerika Serikat, klaim pengangguran mingguan naik menjadi 229 ribu, level tertinggi sejak Februari. Meski demikian, belum ada alasan besar untuk mengkhawatirkan kondisi pasar tenaga kerja, terutama karena investor masih dipengaruhi oleh data Non-Farm Payrolls (NFP) yang sangat kuat sebelumnya.

Jumat

Ekonomi Inggris mengalami kontraksi sebesar 0,1% secara bulanan pada April. Penurunan tersebut sesuai dengan ekspektasi pasar dan terjadi setelah dua bulan pertumbuhan yang cukup kuat, masing-masing sebesar 0,4% dan 0,3%. Karena itu, data ini tidak memberikan sinyal negatif yang terlalu besar terhadap prospek ekonomi Inggris.

Kalender Makroekonomi

Jumat

3 Pasar yang Perlu Diperhatikan Hari Ini

Nasdaq 100 (US100)

SpaceX resmi bergabung ke dalam indeks hari ini. Minat investor terhadap perusahaan sangat besar, meskipun valuasi dan harga sahamnya berada pada level yang tinggi. Hal tersebut tidak mengubah fakta bahwa IPO SpaceX berpotensi menjadi yang terbesar dalam sejarah pasar modal.

Dolar AS (USD)

Komunikasi Presiden Donald Trump yang sering berubah-ubah meningkatkan volatilitas di pasar mata uang. Selain itu, investor juga menantikan hasil pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) pekan depan untuk mendapatkan petunjuk mengenai arah kebijakan suku bunga berikutnya.

Apple (AAPL.US)

Beberapa bulan lalu, Apple menandatangani kontrak senilai US$2,5 miliar untuk hak siar Major League Soccer (MLS). Kesuksesan komersial Piala Dunia FIFA 2026 yang berpotensi semakin mempopulerkan sepak bola di Amerika Serikat dapat menjadi faktor positif bagi investasi tersebut dan mendukung strategi jangka panjang Apple di sektor konten olahraga.