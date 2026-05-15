Market Wrap: Trump dan Xi Membentuk Arah Pasar

Sesi perdagangan AS ditutup pada level tertinggi baru sepanjang masa, dengan S&P 500 dan Nasdaq 100 mencatat kenaikan kuat yang didorong oleh sektor teknologi.

Stephen Miran mengundurkan diri dari dewan Federal Reserve, membuka jalan bagi Kevin Warsh untuk mengambil alih sebagai Ketua Federal Reserve berikutnya setelah Jerome Powell. Pasar memperkirakan Warsh akan mengadopsi sikap yang lebih dovish, yang berpotensi mempercepat pemangkasan suku bunga meskipun tekanan inflasi masih bertahan.

Donald Trump mengatakan bahwa setelah pembicaraan dengan Xi Jinping, ia menerima jaminan bahwa Tiongkok tidak akan memasok senjata ke Iran dan akan mendukung upaya de-eskalasi ketegangan di Timur Tengah, sekaligus menyoroti kemajuan dalam negosiasi perdagangan dengan Beijing.

Laporan juga muncul bahwa Saudi Arabia melakukan serangan rahasia terhadap target-target Iran sebagai respons atas serangan sebelumnya dari Teheran, yang menandakan eskalasi lebih lanjut di kawasan tersebut.

Kementerian Luar Negeri China menyerukan agar Strait of Hormuz tetap dibuka, dengan menekankan pentingnya stabilitas arus energi dan keamanan perdagangan global di tengah meningkatnya ketegangan regional.

Menurut laporan, Washington telah memberi tahu Israel mengenai kemungkinan bahwa Trump dapat mengizinkan serangan terhadap target-target di Iran, sehingga pasukan Israel tetap berada dalam status siaga tinggi.

Trump juga menyatakan bahwa situasi dengan Iran mendekati titik kritis dan kesabarannya mulai menipis, meskipun ia masih lebih memilih penghapusan stok uranium yang diperkaya milik Iran, sambil menerima opsi penyimpanan di bawah pengawasan internasional yang ketat.

Inflasi produsen Jepang (PPI) meningkat menjadi 4,9% secara tahunan pada April, lebih tinggi dari ekspektasi dan menjadi laju tercepat dalam sekitar tiga tahun terakhir. Kenaikan ini terutama didorong oleh biaya impor yang lebih tinggi, khususnya energi dan minyak, yang terkait dengan gangguan di Timur Tengah, sehingga menambah tekanan bagi Bank of Japan untuk mempertimbangkan pengetatan kebijakan lebih lanjut.

Pasar Asia diperdagangkan jauh lebih lemah hari ini, dengan sebagian besar indeks berada di zona merah karena sentimen risiko memburuk di tengah ketidakpastian geopolitik berkepanjangan dan komentar terbaru Donald Trump mengenai Iran.

KOSPI Korea Selatan menjadi performa terlemah, dengan penurunan lebih dari 6%, yang menyoroti besarnya sentimen risk-off regional. Pasar Jepang, Hong Kong, dan Tiongkok juga berada di bawah tekanan.

Kontrak berjangka minyak mentah Brent bergerak sedikit lebih tinggi, dengan harga minyak diperdagangkan tepat di bawah level 110 USD per barel.