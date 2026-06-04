US100 mengakhiri sesi perdagangan kemarin dengan penurunan tipis sebesar 0,3%, meskipun indeks tersebut masih berada hanya 0,3% di bawah rekor tertinggi sepanjang masa (all-time high). Secara keseluruhan, tren pasar tetap sangat kuat. US100 telah naik 10,6% dalam satu bulan terakhir, menguat 21,1% sejak awal tahun (year-to-date), dan melonjak lebih dari 42% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pelemahan satu hari ini terjadi setelah reli yang sangat kuat dalam beberapa pekan terakhir.

Di saat yang sama, struktur internal pasar menunjukkan gambaran yang lebih beragam. Hanya 47% saham anggota indeks yang berhasil ditutup di zona hijau, sementara tekanan jual paling terlihat pada sektor teknologi dan perangkat lunak (software). Kondisi ini mengindikasikan adanya aksi ambil untung (profit taking) secara selektif pada sejumlah saham yang sebelumnya menjadi pemimpin reli pasar. Meski demikian, minat beli belum sepenuhnya menghilang. Saham-saham seperti Meta Platforms (META), Advanced Micro Devices (AMD), Intel (INTC), Western Digital (WDC), dan Sandisk (SNDK) mencatat kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan pasar secara keseluruhan. Selain itu, sebagian saham di sektor defensif dan material turut membantu menjaga stabilitas indeks selama sesi perdagangan.

Valuasi Tinggi Membuat Pasar Semakin Sensitif

Dengan rasio price-to-earnings (TTM P/E) sebesar 36,3 kali, pasar saham AS masih diperdagangkan pada valuasi yang relatif tinggi. Kondisi ini membuat investor semakin sensitif terhadap berbagai risiko, termasuk laporan keuangan yang mengecewakan, kenaikan imbal hasil obligasi, maupun memburuknya sentimen pasar. Akibatnya, potensi kenaikan lebih lanjut kemungkinan akan membutuhkan katalis baru yang kuat, bukan sekadar kelanjutan momentum yang telah mendorong reli selama beberapa bulan terakhir. Selama tidak ada faktor baru yang mampu meningkatkan ekspektasi pertumbuhan laba perusahaan atau memperkuat sentimen investor, ruang kenaikan indeks berpotensi menjadi lebih terbatas dibandingkan periode sebelumnya.