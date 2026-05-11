Risiko gagalnya negosiasi kini meningkat signifikan. Israel dan AS juga meningkatkan retorika terkait infrastruktur nuklir Iran. Perdana Menteri Netanyahu menegaskan bahwa penghancuran material nuklir Iran tetap menjadi prioritas militer aktif. Sementara itu, laporan yang belum terverifikasi menyebut Trump secara pribadi telah memberi tahu Netanyahu mengenai niat menyerang fasilitas nuklir Iran. Meski belum dikonfirmasi independen, beredarnya laporan tersebut memperkuat narasi eskalasi konflik yang semakin serius.

Iran menolak reaksi Trump dan menyebutnya tidak relevan. Sumber yang dikutip media pemerintah Tasnim menyatakan bahwa ketidakpuasan Trump justru “lebih baik secara alami”, mengindikasikan Teheran tidak berniat melunakkan tuntutannya meski mendapat tekanan publik. Media pemerintah Iran juga kembali menegaskan klaim kedaulatan negara tersebut atas Selat Hormuz.

Trump menolak respons Iran terhadap proposal perdamaian dan menyebutnya sebagai “TOTALLY UNACCEPTABLE” dalam unggahan di Truth Social. Iran, melalui Pakistan, mengajukan proposal balasan berbasis rencana tiga tahap yang mengharuskan AS — bahkan sebelum pembicaraan mengenai nuklir dimulai — untuk mengakhiri blokade laut, memulihkan ekspor minyak Iran, mencabut sanksi, membuka aset yang dibekukan, mengakui kedaulatan Iran atas Selat Hormuz, serta menjadikan gencatan senjata di Lebanon sebagai garis merah yang tidak boleh dilanggar. Washington mengambil posisi sebaliknya: konsesi nuklir harus datang lebih dulu, baru isu lainnya dibahas kemudian.

Data inflasi April China jauh melampaui ekspektasi pasar dan mengakhiri 41 bulan deflasi.

PPI naik 2,8% YoY — tertinggi sejak Juli 2022 dan jauh di atas konsensus 1,6% — sementara CPI tercatat 1,2% YoY dibanding ekspektasi 0,9%.

Pendorong utamanya adalah lonjakan biaya energi akibat perang Iran, dengan harga minyak, gas, dan logam non-ferrous mencetak rekor tertinggi di pasar grosir China.

Inflasi berbasis biaya di China menjadi kabar buruk bagi PBOC dan rantai pasok global.

Indeks harga pembelian naik 3,5%, menciptakan gap terbesar terhadap harga jual sejak Agustus 2024.

Margin produsen mulai tertekan.

Ini merupakan inflasi berbasis biaya, bukan didorong permintaan, sehingga ruang PBOC untuk melonggarkan kebijakan moneter secara agresif menjadi semakin terbatas.

Pada saat yang sama, kondisi ini meningkatkan risiko stagflasi global karena China tetap merupakan pabrik terbesar dunia.

PIMCO menilai shock harga minyak akibat Iran membuat peluang pemangkasan suku bunga The Fed hampir tertutup dan bahkan membuka kemungkinan kenaikan suku bunga kembali.

Harga minyak yang tinggi mendorong inflasi AS lebih tinggi dan memperkuat kebijakan moneter ketat.

Hal ini menjadi faktor penting bagi valuasi aset global pekan ini.

Data ekonomi utama AS pekan ini meliputi inflasi CPI dan retail sales, ditambah pertemuan Trump–Xi di Beijing.

Beijing telah mengonfirmasi kunjungan Trump ke China pada 13–15 Mei atas undangan Xi Jinping.