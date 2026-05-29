Futures indeks saham AS bergerak menguat pada awal perdagangan hari ini, sementara futures saham Eropa juga mencatat kenaikan moderat, dengan kontrak futures DAX (DE40) naik 0,3%. Pasangan EUR/USD bergerak sedikit lebih rendah, sementara Bitcoin turun 0,3% dan masih kesulitan mendapatkan kembali momentum bullish setelah aksi jual tajam yang terjadi sebelumnya. Harga minyak juga turun di bawah USD 92 per barel, membantu meredakan kekhawatiran terkait tekanan inflasi dan potensi kenaikan lanjutan imbal hasil obligasi.
Costco Wholesale melaporkan laba per saham (EPS) kuartal fiskal ketiga sebesar USD 4,93, sedikit di atas konsensus pasar sebesar USD 4,91. Pendapatan perusahaan mencapai USD 70,53 miliar, melampaui ekspektasi analis sebesar USD 69,62 miliar. Penjualan sebanding (comparable sales) di seluruh perusahaan, tidak termasuk pengaruh harga bensin dan nilai tukar mata uang asing, meningkat 6,6% secara tahunan. Namun angka tersebut sedikit di bawah ekspektasi pasar sebesar 6,7%.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent menegaskan bahwa Amerika Serikat telah menerapkan sanksi paling keras terhadap Rusia dibanding negara lain, terutama yang menargetkan ekspor minyak Rusia. Ia juga menyatakan bahwa AS tetap menjadi pemimpin global dalam kecerdasan buatan (AI) dan terus bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan AI untuk menjaga keseimbangan antara inovasi dan keamanan regulasi. Terkait pasar energi, Bessent menilai pasokan minyak global akan tetap memadai dan mengungkapkan bahwa hampir 2.000 kapal saat ini sedang menunggu untuk meninggalkan kawasan Teluk.
Saham Dell Technologies melonjak hampir 40% dalam perdagangan setelah penutupan pasar setelah perusahaan menaikkan proyeksi kinerja tahunan dan melaporkan hasil kuartal pertama yang melampaui ekspektasi baik dari sisi pendapatan maupun laba. Laporan tersebut memperkuat optimisme investor terhadap permintaan infrastruktur AI dan server berperforma tinggi.
Perusahaan AI Anthropic berhasil mengumpulkan pendanaan Seri H sebesar USD 65 miliar dengan valuasi pasca pendanaan mencapai USD 965 miliar. Valuasi tersebut menjadi rekor baru bagi perusahaan menjelang rencana penawaran saham perdana (IPO) yang diperkirakan berlangsung pada 2026.
Di Jepang, jumlah pembangunan rumah baru (housing starts) turun 11,4% secara tahunan, jauh lebih buruk dibanding ekspektasi pasar yang memperkirakan kenaikan 14,8%. Namun demikian, indeks kepercayaan konsumen Jepang naik ke level 33,6, melampaui perkiraan 32,4.. Sementara itu, harga impor Jerman meningkat 1,2% secara bulanan, sedikit di atas ekspektasi pasar sebesar 1,1%.
