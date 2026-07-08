Bursa saham di Tiongkok justru tampil jauh lebih baik, dengan indeks Hang Seng Hong Kong menguat lebih dari 2,5%.

Indeks Nikkei Jepang melemah sekitar 1%, mengikuti tren penurunan di kawasan tersebut.

Indeks KOSPI Korea Selatan mencatat kinerja terburuk, anjlok lebih dari 5%, merespons faktor risiko global dan memburuknya sentimen terkait sektor kecerdasan buatan (AI).

Sentimen negatif juga mendominasi pasar Asia, dengan sebagian besar bursa saham di kawasan ini melanjutkan aksi jual.

Perusahaan-perusahaan dari kelompok hyperscaler – Microsoft, Meta, Amazon, dan Alphabet – tampil relatif baik dan mengakhiri sesi perdagangan di zona hijau.

Di antara perusahaan teknologi utama lainnya, Intel anjlok hampir 10%, sementara AMD turun hampir 7%.

Penurunan terbesar dicatat oleh produsen memori asal AS – Micron merosot sekitar 5% .

Nasdaq yang didominasi saham teknologi mengalami tekanan paling berat, anjlok lebih dari 1,1%, dengan sektor produsen chip menjadi yang paling tertekan.

Indeks Dow Jones terkoreksi lebih dari 0,2% dan jatuh di bawah level 53.000 poin.

Sesi perdagangan hari Selasa di Wall Street ditutup dengan pelemahan pada indeks-indeks utama.

Sentimen investor semakin memburuk akibat meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah, yang dipicu oleh serangan Iran terhadap kapal tanker LNG Qatar di dekat Selat Hormuz.

Faktor risiko tambahan datang dari serangan yang dipimpin AS terhadap target-target militer di Iran, sebagai respons atas serangan sebelumnya terhadap kapal-kapal komersial.

Setelah sesi perdagangan berakhir, reli harga komoditas semakin menguat menyusul keputusan AS untuk mencabut izin penjualan minyak Iran serta aksi militer lanjutan terhadap Iran, yang meningkatkan risiko sanksi lebih lanjut dan pembatasan pasokan.

Teheran menganggap pemberlakuan kembali sanksi minyak sebagai pelanggaran terhadap perjanjian damai sebelumnya, dan komando militer Iran mengumumkan akan melakukan "pembalasan yang menghancurkan", sembari menuduh Washington melanggar kesepakatan gencatan senjata yang berlaku.

Laporan yang belum terkonfirmasi menyebutkan kemungkinan penutupan Selat Hormuz oleh angkatan laut Iran, yang jika terjadi akan menjadi eskalasi serius dalam konflik ini.

Gangguan terhadap lalu lintas di salah satu jalur transportasi utama untuk minyak dan LNG ini meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan pasokan energi global dan memicu sikap menghindari risiko di pasar.

Tiongkok telah membeli setidaknya 26 juta barel minyak dari negara-negara Teluk Persia dalam beberapa hari terakhir untuk pengiriman pada Juli dan Agustus.