Market Wrap: Wall Street Mencoba Rebound di Tengah Harapan Gencatan Senjata Iran

Wall Street bersiap membuka sesi perdagangan hari Senin secara normal setelah penutupan pasar pada Good Friday. Sentimen pasar membaik setelah muncul laporan mengenai potensi de-eskalasi konflik di Timur Tengah serta negosiasi yang sedang berlangsung antara AS dan Iran.

Investor secara hati-hati kembali masuk ke pasar saham, mendukung kenaikan di beberapa sektor, meskipun pergerakan ini masih terbatas. Selain faktor geopolitik, pasar juga akan fokus pada data ISM AS yang dijadwalkan rilis pukul 16:00 CET.

Menurut laporan media, Amerika Serikat, Iran, dan sejumlah mediator regional sedang membahas kemungkinan gencatan senjata selama 45 hari. Pasar kemungkinan akan melihat skenario ini sebagai langkah awal menuju de-eskalasi yang lebih luas.

Selama akhir pekan, Donald Trump menetapkan tenggat waktu hingga pukul 01:00 GMT pada Selasa, 7 April, bagi Iran untuk memutuskan pembukaan kembali Strait of Hormuz, dengan ancaman “kehancuran total” jika tidak dipenuhi.

Sentimen juga didukung oleh meningkatnya lalu lintas kapal melalui Strait of Hormuz, yang meredakan kekhawatiran akan gangguan langsung terhadap pasokan energi global.

Namun, risiko eskalasi tetap tinggi. Iran tidak hanya mengancam akan membalas terhadap sekutu AS jika terjadi serangan, tetapi juga membuka kemungkinan penutupan Selat Bab al-Mandab di dekat Teluk Aden. Bersama Hormuz, jalur ini mencakup sekitar 25% pengiriman minyak global.

Futures S&P 500 berhasil pulih dari kerugian sebelumnya dan naik sekitar 0,3%, menunjukkan bahwa pasar mulai memperhitungkan skenario de-eskalasi parsial. Indeks MSCI Asia Pacific naik 0,4%, dengan pergerakan yang relatif seimbang antara saham yang naik dan turun. Saham teknologi mengungguli sektor lain, menandakan kembalinya minat investor ke aset berisiko lebih tinggi.

Di pasar komoditas, kenaikan harga minyak sebelumnya telah sepenuhnya terbalik, mengindikasikan bahwa investor mulai mengurangi premi risiko geopolitik dalam jangka pendek.

Harga Gold turun sekitar 0,6% ke kisaran $4.650 per ons. Sejak konflik dimulai pada akhir Februari, Gold telah melemah sekitar 12%.