Meta, yang oleh sebagian orang masih disebut “Facebook,” kembali membuktikan diri sebagai salah satu “kuda hitam” di pasar dan di segmen perusahaan teknologi—untuk tahun berikutnya secara beruntun. Sebagian besar investor telah menganggap perusahaan ini sebagai kerugian pada 2022, dan bahkan pertumbuhan ratusan persen sejak saat itu belum sepenuhnya meyakinkan sebagian lainnya. Hari ini, Meta kembali menjadi sorotan berkat rumor mengenai pengurangan belanja untuk “Metaverse” serta proses hukum baru dari Uni Eropa terhadap perusahaan tersebut.

“Metaverse,” yang juga dikenal sebagai “Reality Labs,” merupakan proyek pribadi Mark Zuckerberg, CEO perusahaan, yang selama bertahun-tahun gagal meyakinkan investor mengenai validitas visinya. Proyek ini baru-baru ini menjadi titik gelap dalam laporan keuangan perusahaan, menghabiskan dana dalam jumlah sangat besar tanpa memberikan sesuatu yang menyerupai model bisnis yang jelas. Bloomberg melaporkan bahwa Mark Zuckerberg akhirnya dapat memangkas belanja untuk proyek ini. Pemangkasan tersebut disebut mencapai 30%, yang berarti penghematan miliaran dolar yang kini dapat dialihkan untuk area lain. Rumor ini mendorong harga saham Meta naik 4%.

Area lain tersebut, tentu saja, adalah CAPEX. Seperti kebanyakan perusahaan teknologi, Meta menginvestasikan dana dalam jumlah besar pada infrastruktur cloud dan AI. Pada 2025, CAPEX Meta diperkirakan mencapai $65 miliar, dan proyeksi untuk tahun berikutnya menunjukkan angka yang lebih besar. Pertumbuhan margin dan pendapatan perusahaan yang tak terbendung belakangan ini memungkinkan pembakaran dana besar untuk proyek yang tidak menghasilkan keuntungan, tetapi tantangan dari revolusi AI tampak terlalu mahal untuk terus membiayai inisiatif yang kurang menjanjikan.

Namun, biaya besar tidak menghalangi perusahaan teknologi Amerika untuk secara rutin melanggar hukum Eropa. Komisi Eropa telah memulai proses hukum terhadap Meta karena melanggar aturan anti monopoli dengan membatasi akses perusahaan lain ke “WhatsApp Business Solution.” Berlawanan dengan persepsi keliru banyak pengamat, denda UE bersifat berat. Meta kini menghadapi potensi denda hingga $16,5 miliar—10% dari pendapatan global. Jika proses hukum berakhir buruk bagi Meta, ini bukan kali pertama perusahaan tersebut menerima denda seperti itu dari Komisi Eropa.



Perlu dicatat bahwa kurang dari sebulan lalu, Yann Andre LeCun dikabarkan meninggalkan perusahaan. Seperti lazimnya pemimpin pasar AS, pelopor solusi AI perusahaan tersebut adalah seorang doktor asal Prancis. Dr. LeCun meninggalkan Meta dengan alasan bahwa perubahan strategi AI perusahaan “menempatkannya pada jalan buntu.” LeCun telah lama menjadi seorang skeptis teknologi AI, menekankan bahwa teknologi tersebut tidak akan pernah mencapai tingkat kompleksitas dan kemajuan yang dijanjikan para pemimpin industri kepada investor. Ia juga mengkritik langkah perusahaan yang mundur dari pendekatan open-source.

Waktu akan membuktikan apakah pertumbuhan kuartalan pendapatan iklan mampu memungkinkan Meta menjalankan strategi yang semakin berisiko dalam lingkungan yang semakin tidak stabil.

META.US (D1)

