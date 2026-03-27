Michigan Sentiment Index Menyoroti Kekhawatiran Lonjakan Inflasi Jangka Pendek di AS💡

University of Michigan Consumer Sentiment Index (Amerika Serikat) – Maret: 53,3 (perkiraan: 53,5; sebelumnya: 55,5)

Kondisi Saat Ini: 55,8 (perkiraan: 55,8; sebelumnya: 57,8)

Ekspektasi: 51,7 (perkiraan: 53,8; sebelumnya: 54,1)

Ekspektasi Inflasi 1 Tahun: 3,8% (perkiraan: 3,4%; sebelumnya: 3,4%)

Ekspektasi Inflasi 5–10 Tahun: 3,2% (perkiraan: 3,2%; sebelumnya: 3,3%)

Sentimen konsumen kembali memburuk pada bulan Maret, meleset dari estimasi di hampir semua komponen. Direktur survei Joanne Hsu mencatat bahwa harga bensin memberikan dampak paling langsung terhadap responden bulan ini, meskipun sejauh mana biaya tersebut akan menyebar ke tingkat harga yang lebih luas masih belum pasti.

Harga bensin merupakan salah satu faktor psikologis paling kuat dalam membentuk kepercayaan konsumen - sangat terlihat, sering dibeli, dan memiliki dampak yang tidak proporsional terhadap rumah tangga berpendapatan rendah, sehingga menjadi indikator yang andal untuk mengukur bagaimana masyarakat Amerika memandang kondisi keuangan mereka sehari-hari.

Tentang Survei UoM

University of Michigan Consumer Sentiment Index merupakan salah satu indikator paling diperhatikan untuk mengukur kepercayaan rumah tangga di Amerika Serikat. Berdasarkan sekitar 600 wawancara telepon (dengan basis indeks Q1 1966 = 100), survei ini menangkap pandangan responden terkait kondisi keuangan pribadi, kondisi ekonomi secara umum, serta niat pembelian barang tahan lama. Pasar memberikan perhatian khusus pada rilis awal pertengahan bulan, yang dapat memengaruhi yield obligasi Treasury, kontrak berjangka saham, dan nilai tukar dolar AS - meskipun dampaknya terhadap pasar telah sedikit berkurang dibandingkan dekade sebelumnya.

Pasar saham AS dibuka lesu pada sesi hari ini, dengan sektor energi tetap menjadi titik terang utama. Sumber: xStation5