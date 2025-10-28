PayPal (PYPL.US) menutup musim laporan keuangan dengan lonjakan spektakuler lebih dari 10% setelah mempublikasikan hasil kuartal III 2025 dan mengumumkan kerja sama strategis dengan OpenAI. Kabar tersebut disambut positif oleh investor, mengingat sentimen pasar yang sangat optimistis terhadap sektor AI.



Kinerja Keuangan Q3 2025:

Pendapatan bersih: $8,42 miliar (+7% YoY), melampaui ekspektasi pasar $8,24 miliar.

Pertumbuhan tertinggi berasal dari segmen Value-Added Services dengan pendapatan $895 juta (+15% YoY).

Pendapatan di AS: $4,75 miliar (+5% YoY).

Jumlah pengguna aktif: naik menjadi 438 juta.

Total nilai transaksi (TPV): $458 miliar (+8% YoY).

EPS disesuaikan: $1,34 vs $1,20 ekspektasi.

Arus kas bebas: naik 48% YoY ke $2,3 miliar.

Untuk kuartal berikutnya, PayPal memperkirakan EPS disesuaikan $1,31, sejalan dengan perkiraan pasar. Untuk akhir tahun, perusahaan menaikkan panduan EPS menjadi $5,35–$5,39 (vs ekspektasi $5,25). PayPal juga meningkatkan CAPEX menjadi $1 miliar dan mengumumkan dividen kuartalan 14 sen per saham.

Selain kinerja finansial yang solid, pemicu utama lonjakan saham PayPal adalah pengumuman kolaborasi dengan OpenAI. PayPal akan menjadi platform pertama yang mengintegrasikan dompet digital langsung ke ChatGPT.

Dengan lebih dari 800 juta pengguna aktif ChatGPT, integrasi ini dapat membuka potensi pendapatan baru yang sangat besar dari transaksi berbasis AI — meskipun nilai pastinya masih sulit diestimasi. Dalam konteks pasar saat ini, di mana setiap keterlibatan perusahaan dengan OpenAI mendorong optimisme investor, langkah ini memperkuat posisi PayPal sebagai pelopor dalam ekosistem pembayaran berbasis AI.

Blue Owl Capital memberikan sinyal kepercayaan kuat terhadap PayPal dengan membeli piutang senilai $7 miliar dari layanan Buy Now, Pay Later perusahaan tersebut. Langkah ini memperkuat likuiditas PayPal sekaligus mendukung pertumbuhan di segmen pembiayaan konsumen.

Setelah kenaikan hari ini, saham PayPal kembali ke level harga Juli 2025, ketika saham sempat anjlok 15%. Namun, valuasi masih sekitar 20% di bawah puncak lokal tahun 2024, memberi ruang bagi potensi kenaikan lebih lanjut jika momentum AI terus berlanjut.



PYPL.US (D1)

Sumber: xStation5