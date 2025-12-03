Microsoft membantah laporan dari The Information yang mengklaim bahwa perusahaan telah menurunkan target pertumbuhan penjualan dan batasan untuk sejumlah produk AI setelah beberapa tim penjualan gagal memenuhi rencana internal mereka. Laporan tersebut—mengutip sumber di dalam Azure—menyebut bahwa:

The Carlyle Group mengurangi belanja pada Copilot Studio karena masalah integrasi data;

Microsoft Foundry gagal memenuhi asumsi terkait belanja pelanggan.

Microsoft membantah tuduhan tersebut, dengan menyatakan bahwa laporan tersebut mencampuradukkan antara ekspektasi pertumbuhan dengan kuota penjualan, yang—menurut perusahaan—tidak diturunkan. Situasi ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran pasar bahwa adopsi AI berjalan lebih lambat dari ekspektasi dan bahwa hanya sebagian kecil proyek yang berkembang melewati tahap uji coba. Pada saat yang sama, raksasa teknologi menghadapi tekanan untuk membuktikan bahwa investasi besar-besaran di sektor AI—termasuk belanja modal Microsoft sebesar 35 miliar USD pada kuartal lalu—akan menghasilkan pendapatan berkelanjutan.

Terlepas dari tantangan tersebut, Microsoft terus melaporkan pertumbuhan Azure yang solid dan memperkirakan keterbatasan kapasitas akan bertahan hingga pertengahan 2026 karena permintaan yang kuat. Perusahaan tetap menjadi salah satu penerima manfaat utama dalam infrastruktur AI, meskipun implementasi yang lebih lambat dan laporan masalah dari sisi pelanggan meningkatkan kehati-hatian investor dan memicu perbandingan dengan gelembung teknologi sebelumnya.

Setelah The Information merilis laporannya, saham Microsoft awalnya jatuh hampir -3% ke sekitar 475 USD. Namun, saham tersebut kemudian pulih sebagian menjadi sekitar -1,65% dan diperdagangkan di kisaran 481 USD.

