Saham preferen MicroStrategy telah kehilangan hampir 7,0% dan 13,5% bulan ini seiring memburuknya sentimen di pasar cryptocurrency. Akibatnya, penurunan pada saham preferen memunculkan pertanyaan mengenai kemampuan perusahaan untuk terus mendanai pembelian Bitcoin dan memenuhi kewajiban pembayaran dividen tunai.

Premium perusahaan—yang secara historis memungkinkan Strategy (MSTR.US) mengumpulkan modal lebih murah dibanding membeli Bitcoin secara langsung—telah menurun secara konsisten sejak pertengahan 2025 (mNAV = EV/BTC holding).

Rasio mNAV Basic (market cap / BTC holding) telah turun di bawah 1, yang berarti total kapitalisasi pasar perusahaan kini lebih rendah dari nilai Bitcoin yang dimilikinya pada harga saat ini. JPMorgan juga memperingatkan bahwa MicroStrategy dapat dikeluarkan dari indeks MSCI besar, yang dapat memicu arus keluar sebesar 2,8–8,8 miliar USD.

Saham MSTR turun 10% minggu ini, 55% dalam enam bulan terakhir, dan 60% secara year-over-year — jauh lebih tajam daripada Bitcoin itu sendiri, yang turun 32% dari puncaknya. Saham diperdagangkan mendekati level terendah 52 minggu di tengah volatilitas yang sangat tinggi. Perusahaan terus mengumpulkan modal melalui penerbitan saham preferen baru, tetapi biaya pendanaan yang meningkat dan risiko dikeluarkan dari indeks tetap menjadi faktor risiko utama bagi investor. Dalam jangka pendek, elemen terpenting tampaknya adalah berhentinya penurunan harga Bitcoin. Strategy tidak menghadapi ancaman likuiditas, karena kewajiban utang terdekat baru jatuh tempo pada 2027 (sebagian kecil) dan tahun-tahun berikutnya.