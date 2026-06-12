Harga minyak mengalami tekanan besar pada perdagangan hari ini dan turun hampir 2,5% ke level sedikit di bawah US$88 per barel. Minyak Brent kini berada di jalur untuk mencatat penutupan pertama di bawah US$88 per barel sejak minggu pertama konflik berlangsung. Penurunan ini terjadi karena investor semakin memperhitungkan kemungkinan meredanya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Berbagai laporan media terbaru menunjukkan bahwa proses negosiasi diplomatik terus mengalami kemajuan. Pelaku pasar mulai bertaruh pada berkurangnya risiko geopolitik dan normalisasi lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz. Meski demikian, rincian kesepakatan potensial tersebut masih menunggu konfirmasi resmi dari pihak-pihak terkait.

Dua Skenario Utama untuk Harga Minyak

Skenario Pertama: Konflik Berlanjut. Apabila ketegangan geopolitik tetap berlangsung, risiko gangguan pasokan dari Timur Tengah masih dapat mempertahankan premi geopolitik dalam harga minyak. Dalam kondisi seperti ini, tekanan turun kemungkinan akan tetap terbatas.

Skenario Kedua: Kesepakatan Berhasil Dicapai. Sebaliknya, apabila negosiasi dengan Iran berhasil dan aktivitas pelayaran melalui Selat Hormuz kembali normal, pasar akan semakin sulit mempertahankan ekspektasi harga minyak di atas US$100 per barel. Dalam skenario tersebut, harga minyak dapat menghadapi tekanan yang lebih besar dan berpotensi kembali menguji level sebelum konflik dimulai. Target tersebut berada di sekitar US$74 per barel. Dari level saat ini, pergerakan tersebut akan mencerminkan penurunan sekitar 17%.

Risiko Pembalikan Tren Semakin Meningkat

Meskipun berakhirnya tren naik yang kuat pada harga minyak belum dapat dipastikan sepenuhnya, probabilitas terjadinya pembalikan tren yang lebih besar kini berada pada level tertinggi sejak konflik dimulai pada akhir Februari dan awal Maret. Perubahan sentimen pasar terhadap risiko geopolitik menjadi faktor utama yang mendorong perubahan prospek tersebut. Apabila optimisme terhadap kesepakatan AS-Iran terus meningkat, pasar minyak dapat memasuki fase normalisasi harga yang lebih dalam dalam beberapa minggu mendatang.