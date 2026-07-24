- Harga minyak Brent bertahan di sekitar $92,5 per barel setelah melonjak sekitar 35% sejak awal bulan.
- Ancaman serangan militer AS yang lebih besar terhadap Iran menjaga premi risiko geopolitik tetap tinggi.
- Pemilu paruh waktu AS dapat membatasi ruang bagi konflik berkepanjangan dan mendorong kembalinya jalur diplomasi.
- Serangan Houthi dan rendahnya persediaan minyak global meningkatkan risiko lonjakan harga jika pasokan terganggu.
- Resistance utama berada di $98 dan $102,5, sementara support terdekat berada di $87 dan $81.
- Harga minyak Brent bertahan di sekitar $92,5 per barel setelah melonjak sekitar 35% sejak awal bulan.
- Ancaman serangan militer AS yang lebih besar terhadap Iran menjaga premi risiko geopolitik tetap tinggi.
- Pemilu paruh waktu AS dapat membatasi ruang bagi konflik berkepanjangan dan mendorong kembalinya jalur diplomasi.
- Serangan Houthi dan rendahnya persediaan minyak global meningkatkan risiko lonjakan harga jika pasokan terganggu.
- Resistance utama berada di $98 dan $102,5, sementara support terdekat berada di $87 dan $81.
Futures minyak mentah Brent atau OIL bergerak sedikit lebih rendah hari ini, tetapi masih diperdagangkan di sekitar $92,5 per barel setelah melonjak sekitar 35% sejak awal bulan.
Kemarin, Donald Trump memperingatkan bahwa ia sedang mempertimbangkan serangan militer terhadap Iran dengan skala yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Ia juga mengatakan bahwa keputusan akhir hampir diambil.
Pernyataan tersebut belum tentu berarti aksi militer akan segera dilakukan. Namun, komentar itu menegaskan bahwa tingkat ketegangan antara kedua negara masih sangat tinggi, sementara Amerika Serikat maupun Iran belum terlihat menganggap deeskalasi sebagai skenario yang paling mungkin.
- Di sisi lain, Gedung Putih semakin mempertimbangkan pemilu paruh waktu Amerika Serikat yang dijadwalkan berlangsung pada musim gugur tahun ini.
- Pertimbangan politik dapat mengurangi kesediaan pemerintah untuk mempertahankan konflik berkepanjangan pada akhir tahun. Kondisi tersebut berpotensi mempersempit jangka waktu pengambilan keputusan terkait eskalasi menjadi beberapa pekan ke depan, sebelum kampanye pemilu semakin intensif.
- Apabila eskalasi besar pada akhirnya tidak terjadi, investor dapat semakin memperhitungkan kembalinya perundingan diplomatik sebagai skenario yang paling mungkin.
- Dalam kondisi tersebut, mempertahankan harga minyak secara berkelanjutan di atas $100 per barel dapat menjadi sulit dalam beberapa bulan mendatang, meskipun kondisi pasar fisik saat ini masih ketat.
- Sementara itu, berlanjutnya serangan Houthi terhadap pelayaran komersial di Laut Merah dan kemungkinan aksi militer AS yang lebih luas terhadap Iran menjaga risiko pasokan tetap tinggi.
- Investor juga mengkhawatirkan bahwa tingkat persediaan minyak global yang relatif rendah dapat memperbesar dampak setiap guncangan pasokan apabila jalur transportasi atau produksi kembali terganggu.
- Harga minyak yang lebih tinggi kembali meningkatkan risiko inflasi yang bertahan lebih lama. Kondisi tersebut mendukung kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah dan dapat mendorong bank sentral mempertahankan suku bunga tinggi untuk periode yang lebih panjang.
- Pada saat yang sama, biaya energi yang lebih mahal membebani prospek ekonomi global. Kenaikan harga minyak meningkatkan biaya transportasi, manufaktur, dan listrik, sekaligus mengurangi daya beli riil rumah tangga.
Market Wrap: Konflik Iran dan Tarif Tekan Pasar Global
Daily Summary: Wall Street Jatuh, Minyak Tembus $100
Wall Street Anjlok, Risiko Perang Meningkat
Serangan Houthi Dorong Harga Minyak
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