Futures minyak mentah Brent atau OIL bergerak sedikit lebih rendah hari ini, tetapi masih diperdagangkan di sekitar $92,5 per barel setelah melonjak sekitar 35% sejak awal bulan.

Kemarin, Donald Trump memperingatkan bahwa ia sedang mempertimbangkan serangan militer terhadap Iran dengan skala yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Ia juga mengatakan bahwa keputusan akhir hampir diambil.

Pernyataan tersebut belum tentu berarti aksi militer akan segera dilakukan. Namun, komentar itu menegaskan bahwa tingkat ketegangan antara kedua negara masih sangat tinggi, sementara Amerika Serikat maupun Iran belum terlihat menganggap deeskalasi sebagai skenario yang paling mungkin.