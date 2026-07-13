Harga minyak bereaksi dengan kenaikan mendadak dan tajam terhadap pernyataan Trump mengenai pemulihan “blokade Iran” dan peran baru AS sebagai “penjaga” berbayar Selat Hormuz. Pasar langsung memperhitungkan risiko geopolitik, meskipun arus barang secara formal masih akan dipertahankan.

Apa yang Dikatakan Trump

Presiden AS mengumumkan di Truth Social bahwa Selat Hormuz “sedang dan akan tetap terbuka, dengan atau tanpa Iran”, sambil memulihkan blokade yang hanya menargetkan kapal dan pelanggan Iran. Perkembangan baru terletak pada model pendanaannya: AS kini akan menjadi “Guardian of the Strait of Hormuz” secara formal dan mengenakan biaya 20% dari nilai seluruh kargo yang diangkut melalui selat tersebut sebagai imbalan perlindungan.

Reaksi Pasar Minyak

Perlu diingat konteks beberapa bulan terakhir. Pasar sudah beberapa kali bereaksi dengan cara serupa terhadap pernyataan Trump mengenai Selat Hormuz. Misalnya, pada April, WTI crude melonjak 8% ke atas $104 setelah pengumuman blokade pelabuhan Iran. Pada Juli, Brent menguji level $80 setelah gencatan senjata dengan Iran dilanggar. Sejarah menunjukkan bahwa pergerakan seperti ini cenderung berumur pendek jika arus minyak melalui selat tersebut tidak benar-benar terganggu.

Mengapa Ini Penting bagi Pasar?