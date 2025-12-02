Indeks acuan utama AS menutup sesi kemarin dengan penurunan 0.5 persen, sementara Nasdaq 100 melemah lebih dari 0.3 persen. Indeks small-cap Russell 2000 mengakhiri hari dengan penurunan lebih dari 1.2 persen. Kalender makro hari ini terbilang ringan. Saham MongoDB, perusahaan spesialis solusi basis data, melonjak lebih dari 21 persen pada perdagangan setelah jam berkat hasil kinerja yang luar biasa dan mengejutkan para analis. Setelah sesi hari ini, laporan kinerja akan dirilis oleh CrowdStrike, Marvell Technologies, dan GitLab.

Pidato Jerome Powell di Stanford University tidak memicu reaksi pasar, karena Ketua Federal Reserve tersebut menghindari komentar terkait kebijakan moneter saat ini, ekonomi, atau prospeknya ke depan.

Sentimen selama sesi Asia bersifat campuran, dengan Nikkei ditutup flat. Di Australia, izin bangunan turun 6.4 persen dibandingkan ekspektasi kenaikan 4.5 persen dan kenaikan 12 persen sebelumnya. Sentimen konsumen naik ke 37.5 dibandingkan perkiraan 36.2 dan 35.8 sebelumnya.

Harga logam mulia bergerak lebih rendah, dengan perak turun lebih dari 1.8 persen dan emas kehilangan lebih dari 0.5 persen. Dolar AS menguat tipis, dan EURUSD diperdagangkan dekat 1.16 setelah mencatat tujuh sesi kenaikan beruntun. Namun, pullback dari level 1.165 kemarin — yang merupakan upaya menembus area resistance kunci yang dibentuk EMA 50 hari dan reaksi harga sebelumnya — gagal berlanjut.

Bitcoin perlahan pulih dari penurunan kemarin dan diperdagangkan dekat 87.5 ribu dolar, dibandingkan di bawah 85 ribu dolar pada hari sebelumnya. Meski begitu, sentimen pasar crypto tetap sangat lemah, dan Ethereum hanya mampu rebound kecil. Harga ETH masih bergerak di sekitar 2,800 dolar.

Harga minyak turun tipis ke 63 dolar setelah kenaikan kemarin, yang sebelumnya mendukung sentimen bagi saham-saham energi AS. Kontrak berjangka kakao dan kopi sedikit menguat hari ini, melanjutkan tren kenaikan.

