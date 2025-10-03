Indeks Asia-Pasifik mencatat kenaikan moderat. JP225 Jepang naik 1,60%, AU200 Australia +0,66%, dan SG20 Singapura +0,10%. Futures indeks China sedikit melemah, meski pasar kas masih libur karena liburan nasional.

Trump mempertimbangkan untuk mengeluarkan cek $1.000–2.000 bagi semua wajib pajak, dibiayai dari pendapatan tarif. Para pengkritik menilai langkah ini bertentangan dengan klaim sebelumnya bahwa tarif akan mengurangi defisit.

Gubernur Ueda menekankan pendekatan fleksibel dan bergantung pada data, tanpa memberi sinyal jelas jelang pertemuan BOJ. JPY menjadi mata uang G10 terlemah hari ini, melemah sekitar 0,20–0,30%. USDJPY naik 0,33% ke 147,33.

Ueda memperkirakan pertumbuhan ekonomi Jepang akan melambat sebelum rebound, dengan tambahan ketidakpastian dari tarif. BOJ akan menjaga kebijakan akomodatif hingga proyeksi inflasi dan pertumbuhan tercapai.

Tingkat pengangguran Jepang naik ke 2,6% di Agustus (ekspektasi 2,4%), sementara rasio lowongan terhadap pelamar turun ke 1,20. Ueda juga mencatat tanda-tanda awal konsumsi rumah tangga yang melemah akibat kenaikan harga pangan.

Data NFP September kemungkinan tertunda, meski BLS kemarin melaporkan bahwa seluruh data sudah terkumpul untuk publikasi.

Jika rilis benar-benar ditunda, pasar akan lebih fokus pada pidato pejabat The Fed hari ini, termasuk Williams, Goolsbee, Miran, Logan, dan Jefferson.

Investor masih memperkirakan pemangkasan suku bunga 25 bps akhir bulan ini, tetapi komentar hati-hati dari pejabat Fed bisa berdampak lebih besar di tengah absennya rilis NFP.