Baca selengkapnya
13.22 · 7 Oktober 2025

Morning Wrap (07.10.2025): Pasar Asia Melemah, Yen Menguat

Inti pembahasan
Inti pembahasan
  • Pasar Asia melemah karena investor mengambil untung, sementara data ekonomi regional yang beragam dan penguatan yen membuat sentimen pasar lebih berhati-hati.

  • Pasar Asia melemah karena investor mengambil keuntungan setelah reli kuat sebelumnya. Indeks Nikkei turun 1,2%, menghapus sebagian kenaikan besar yang tercatat kemarin. Pergerakan ini kemungkinan mencerminkan aksi ambil untung (profit-taking) setelah rebound signifikan pada sesi sebelumnya.

  • Yen Jepang terus menguat terhadap dolar AS, naik 0,2% hari ini.

  • Data neraca perdagangan AS dijadwalkan dirilis hari ini, namun tidak akan dipublikasikan akibat shutdown pemerintah AS yang masih berlangsung.

  • Pengeluaran rumah tangga di Jepang naik 2,3%, melampaui ekspektasi 1,2% dan lebih tinggi dari 1,4% sebelumnya — menunjukkan peningkatan aktivitas konsumsi domestik.

  • Sementara itu, Indeks Kepercayaan Konsumen Westpac turun -3,5%, lebih buruk dari -3,1% sebelumnya, menandakan sikap hati-hati yang berlanjut di kalangan rumah tangga Selandia Baru.

  • Kepercayaan bisnis di Selandia Baru juga menurun, dari 22 menjadi 18, mencerminkan penurunan optimisme di kalangan perusahaan.

9 Oktober 2025, 13.49

The risk rally continues as stocks hit records, gold backs away from highs, and copper grabs the limelight
9 Oktober 2025, 12.55

Morning Wrap (09.10.2025): Wall Street Datar, NATGAS Melemah
9 Oktober 2025, 01.23

Daily Summary: Pasar Menguat, Logam Mulia Cetak Rekor Baru
8 Oktober 2025, 23.58

UBS Naikkan Target Harga Micron ke $225, Saham Menguat!

Bergabunglah dengan lebih dari 1.700.000 investor XTB dari seluruh dunia

Mulai Trading Download aplikasinya Download aplikasinya
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.