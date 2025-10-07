- Pasar Asia melemah karena investor mengambil untung, sementara data ekonomi regional yang beragam dan penguatan yen membuat sentimen pasar lebih berhati-hati.
Pasar Asia melemah karena investor mengambil keuntungan setelah reli kuat sebelumnya. Indeks Nikkei turun 1,2%, menghapus sebagian kenaikan besar yang tercatat kemarin. Pergerakan ini kemungkinan mencerminkan aksi ambil untung (profit-taking) setelah rebound signifikan pada sesi sebelumnya.
Yen Jepang terus menguat terhadap dolar AS, naik 0,2% hari ini.
Data neraca perdagangan AS dijadwalkan dirilis hari ini, namun tidak akan dipublikasikan akibat shutdown pemerintah AS yang masih berlangsung.
Pengeluaran rumah tangga di Jepang naik 2,3%, melampaui ekspektasi 1,2% dan lebih tinggi dari 1,4% sebelumnya — menunjukkan peningkatan aktivitas konsumsi domestik.
Sementara itu, Indeks Kepercayaan Konsumen Westpac turun -3,5%, lebih buruk dari -3,1% sebelumnya, menandakan sikap hati-hati yang berlanjut di kalangan rumah tangga Selandia Baru.
Kepercayaan bisnis di Selandia Baru juga menurun, dari 22 menjadi 18, mencerminkan penurunan optimisme di kalangan perusahaan.
