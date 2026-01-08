Pasar saham kawasan Asia-Pasifik bergerak mixed setelah sesi Wall Street yang relatif negatif, di mana indeks S&P 500 dan DJIA terkoreksi dari level tertinggi sepanjang masa. Sentimen global turut dipengaruhi oleh langkah Presiden AS Donald Trump, yang mengalihkan fokus ke sektor perumahan dan pertahanan dengan mengumumkan larangan bagi investor institusional besar untuk membeli rumah tapak (single-family homes), serta menandatangani perintah eksekutif yang melarang pembelian saham perusahaan pertahanan.

Trump juga menyatakan bahwa perusahaan pertahanan tidak boleh membagikan dividen atau melakukan buyback saham sampai mereka mempercepat produksi peralatan militer, meningkatkan investasi kapasitas manufaktur, dan memangkas kompensasi eksekutif yang dinilai “berlebihan”.



Sumber: BatchData via Reuters

Ia menegaskan bahwa tidak ada manajer di perusahaan pertahanan yang boleh menerima gaji lebih dari USD 5 juta per tahun, serta menekankan bahwa pendanaan investasi harus berasal dari dividen, buyback, dan pemotongan gaji, bukan dari utang atau dana pemerintah.

Trump juga mengumumkan larangan bagi dana besar membeli rumah tapak, yang secara sementara menghapus sekitar USD 17 miliar dari kapitalisasi pasar Blackstone. Namun, dana-dana raksasa ini sebenarnya hanya menyumbang sekitar 2–3% dari total transaksi rumah tapak di AS. Artinya, penghapusan segmen permintaan ini tidak akan berdampak signifikan terhadap harga rumah, karena masalah utama pasar perumahan tetap pada pasokan yang sangat terbatas, kepemilikan investor eksisting, serta suku bunga tinggi.

Sebagai respons atas pernyataan tersebut, saham perusahaan pertahanan seperti Lockheed Martin dan Northrop Grumman turun sekitar 3%, sementara saham perusahaan properti seperti Blackstone terkoreksi hingga 6%.

Di Jepang, upah riil pada November turun 2.8% y/y, penurunan terdalam sejak Januari, dipicu oleh anjloknya bonus dan inflasi yang masih tinggi. Kondisi ini semakin menekan daya beli rumah tangga dan mempersulit Bank of Japan (BoJ) dalam rencana pengetatan kebijakan. Pasar obligasi mencerminkan tekanan tersebut melalui lemahnya permintaan JGB tenor 30 tahun, sementara Nikkei memperpanjang pelemahan ke bawah 52.000 poin, terdorong oleh aksi ambil untung di saham AI dan kembalinya ketegangan dagang dengan China, termasuk penyelidikan anti-dumping terhadap dichlorosilane Jepang.

Dari Australia, Andrew Hauser (RBA) menegaskan nada hawkish, menilai inflasi November masih sesuai ekspektasi dan menekankan bahwa inflasi di atas 3% masih terlalu tinggi. Hal ini menandakan akhir dari siklus pemangkasan suku bunga dan menjaga risiko kenaikan suku bunga pada Februari, yang menopang imbal hasil jangka pendek dan membatasi pelemahan AUD hari ini.

Di pasar FX, mata uang defensif seperti yen Jepang dan franc Swiss menjadi yang terkuat. Sebaliknya, pasangan yang terkait AUD dan NZD mencatat pelemahan tajam, seiring tekanan di pasar komoditas.

Di pasar komoditas, SILVER turun 2.1%, sementara GOLD melemah 0.4% akibat pengurangan posisi di area puncak lokal. Palladium dan platinum juga mencatat penurunan signifikan. Harga WTI jatuh ke bawah USD 56.5 per barel, melanjutkan tren turun jangka panjang.

Pasar kripto juga dibuka dengan tekanan. Bitcoin turun hampir 1%, dengan Ethereum mengalami pelemahan dalam skala yang relatif serupa.