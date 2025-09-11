Pasar Asia sebagian besar bergerak positif. Indeks CHN.cash naik 0,75%, sementara CH50cash mencatat kenaikan lebih besar sebesar 2,0%. Kontrak JP225 bertambah 0,36%. Namun, penurunan tipis terlihat di Australia dan Singapura.

US500 ditutup di level tertinggi sepanjang masa kemarin, meski kenaikan awal cukup terbatas. Reli berlanjut hari ini di sekitar 0,05%. US100 naik 0,13%, setelah akhirnya ditutup melemah pada sesi sebelumnya.

Sorotan utama datang dari saham Oracle, yang melonjak hampir 36% setelah rilis laporan keuangannya.

Deutsche Bank memperkirakan S&P 500 bisa menutup tahun di level 7.000 poin, didukung percepatan pertumbuhan laba perusahaan AS. EPS naik 10% di kuartal kedua, dibanding kenaikan 8,7% pada kuartal pertama.

Futures indeks Eropa mencatat kenaikan tipis menjelang pembukaan sesi. Baik DE40 maupun EU50 naik 0,05%.

Inflasi produsen Jepang (PPI) tercatat 2,7% yoy, sesuai ekspektasi, namun meningkat dari level sebelumnya 2,6%. Secara bulanan, terjadi penurunan 0,2%, lebih besar dari perkiraan penurunan 0,1%.

Survei terkait pertemuan BoJ mendatang menunjukkan suku bunga diperkirakan tetap pada September.

Kenaikan upah yang dinegosiasikan tahun depan diproyeksikan sebesar 4,8%, lebih rendah dibanding kenaikan 5,25% tahun ini.

Hawkesby dari RBNZ menyatakan proyeksi suku bunga acuan Selandia Baru akan turun ke 2,5% pada akhir tahun, dari level saat ini 3,0%. Laju pemangkasan akan bergantung pada kondisi ekonomi.

ECB secara luas diperkirakan akan menahan suku bunga hari ini. Namun, jika ada pernyataan terkait ketidakpastian perdagangan internasional, pasar bisa meningkatkan ekspektasi pemangkasan suku bunga pada Desember.

CEO Goldman Sachs, David Solomon, memperkirakan The Fed akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin minggu depan, dengan satu atau dua pemangkasan tambahan hingga akhir tahun.

Hari ini, pukul 20:30 WIB, data inflasi konsumen (CPI) AS akan menjadi penentu utama potensi besar pemangkasan suku bunga. Spekulasi meningkat bahwa pemangkasan 50 bps lebih mungkin terjadi jika inflasi tidak naik ke 2,9% yoy, terutama setelah data PPI sebelumnya yang mengecewakan.

Pasangan EURUSD bertahan sedikit di bawah level 1,1700, setelah sesi kemarin ditutup lebih rendah.

Harga minyak mentah WTI memangkas kenaikan tajam kemarin, yang dipicu oleh serangan Israel ke pemimpin Hamas di Qatar dan spekulasi bahwa Trump mungkin menjatuhkan sanksi lebih keras terhadap Rusia. Saat ini, WTI kembali turun di bawah $63,50 per barel.

Emas mencatat kerugian tipis hari ini, menguji level $3.630. Kemarin ditutup di harga tertinggi sepanjang sejarah, meski rekor intraday masih tercatat pada Selasa.