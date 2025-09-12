Hari ini, Wall Street diwarnai suasana antisipasi dan sedikit ketidakpastian. Indeks utama menutup perdagangan Kamis dengan rekor baru, namun hari ini sebagian kenaikan tersebut terkikis. US500 bertahan di sekitar level pembukaan sebelumnya. US100 naik 0,2%, sementara US2000 turun 0,5%. Investor tampak menyeimbangkan antara euforia valuasi rekor dan kekhawatiran yang tumbuh terkait pasar tenaga kerja.

Indeks Dow Jones untuk pertama kalinya menembus level 46.000 poin, sebagian besar berkat kondisi perusahaan yang solid dan data makroekonomi yang lebih lemah dari perkiraan, yang meningkatkan peluang pemangkasan suku bunga. Baik S&P 500 maupun Nasdaq juga menutup perdagangan Kamis di level tertinggi sepanjang sejarah.

Data Makroekonomi



Meskipun investor masih berharap pada soft landing ekonomi, potensi masalah terkait pasar tenaga kerja dan konsumsi semakin terlihat jelas. Peningkatan klaim tunjangan pengangguran baru dan data NFP yang sangat lemah menunjukkan pendinginan signifikan di sektor tenaga kerja, yang dalam jangka panjang bisa membatasi belanja konsumen.

Di saat yang sama, tingginya utang rumah tangga akibat pinjaman yang lebih mahal dan beban kartu kredit yang mencapai rekor, melemahkan ketahanan konsumen terhadap perlambatan lebih lanjut.



Selain itu, isu utang publik AS yang mencapai level historis, ditambah biaya bunga yang meningkat, menjadi tantangan besar bagi anggaran federal. Kondisi ini meningkatkan risiko bahwa meski The Fed melonggarkan kebijakan, pertumbuhan ekonomi kuartal mendatang akan sulit dipertahankan.



Indeks University of Michigan bulan Agustus menunjukkan hasil campuran. Bacaan utama dan penilaian kondisi saat ini mendekati perkiraan, namun ekspektasi konsumen turun jauh di bawah ekspektasi, sementara proyeksi inflasi jangka panjang naik di atas konsensus. Konstelasi ini bisa jadi sinyal melemahnya permintaan konsumen dengan tetap adanya tekanan harga, yang membatasi kemampuan The Fed untuk cepat melonggarkan kebijakan moneter.



US100 (D1)

Sumber: XstationGrafik menunjukkan potensi formasi pola double top. Jika harga memantul dari zona resistensi di level 24.000, koreksi dalam tren naik mungkin terjadi, pertama menuju FIBO 23,6, lalu menguji support kuat di sekitar 22.800 dolar, diperkuat oleh FIBO 50. Jika level ini ditembus, peluang koreksi lebih dalam terbuka dengan support kuat pertama di 22.100 (FIBO 78) dan zona lebih rendah di sekitar 21.600, titik awal gelombang naik saat ini.





Berita Emiten:



Adobe (ADBE.US) - Naik hampir 4% setelah publikasi proyeksi pendapatan kuartalan yang kuat; perusahaan diuntungkan dari monetisasi fitur AI.

RH (RH.US) - Turun hampir 10% setelah memangkas proyeksi penjualan tahunan. Perusahaan menyoroti dampak negatif tarif baru dan keterlambatan.

Super Micro Computer (SMCI.US) - Naik lebih dari 5% di pembukaan setelah meluncurkan pengiriman sistem Nvidia Blackwell Ultra.

Warner Bros. Discovery (WBD.US) - Terus menguat setelah laporan rencana akuisisi oleh Paramount Skydance. Saham naik lebih dari 7% di pembukaan.

Stellantis (STLA.US) - Terkoreksi setelah kenaikan sebelumnya. UBS menyebut profil risiko/imbal hasil jangka pendek “tidak menarik”. Saham turun lebih dari 2%.

Array Technologies (ARRY.US) - Turun 5% setelah Bank of America mengeluarkan rekomendasi negatif, menyoroti risiko terkait tarif.