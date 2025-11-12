Wall Street menutup sesi perdagangan kemarin dengan hasil yang beragam, di mana saham Nvidia turun 3% dan memicu perpindahan modal ke saham-saham tradisional. Dow Jones menguat hampir 1,2% dan mencetak rekor tertinggi baru, sementara Nasdaq melemah 0,3%.

Saat ini, futures indeks utama AS diperdagangkan lebih tinggi, didukung oleh ekspektasi terhadap pemungutan suara DPR AS mengenai RUU untuk mengakhiri shutdown pemerintah terpanjang dalam sejarah. US100: +0,3%, US500: +0,2%, EU50: +0,1%.

Data mingguan ADP terbaru menunjukkan rata-rata penurunan 11.250 pekerjaan per minggu dalam empat minggu terakhir, meskipun dua minggu lalu tercatat hasil positif (+14.250 pekerjaan).

Di kawasan Asia-Pasifik, sentimen pasar masih bercampur. HK.cash dan CNH.cash naik sekitar 0,35–0,4%, didukung rebound saham teknologi dan optimisme di sektor siklikal. JP225 melemah, tertekan oleh aksi jual saham SoftBank setelah perusahaan tersebut menjual kepemilikan sahamnya di Nvidia.

Futures minyak Brent dan WTI turun sekitar 0,3%, setelah sebagian besar perusahaan penyulingan India menghentikan pembelian minyak Rusia untuk Desember akibat sanksi AS terhadap Rosneft dan Lukoil. Hanya IOC dan Nayara Energy (yang sebagian dimiliki Rosneft) yang masih melakukan pemesanan. IOC membeli 3,5 juta barel dari pemasok non-sanksi dan berencana mengganti pasokan Rusia dengan impor dari Timur Tengah dan Amerika Serikat.

Menurut A. Hauser dari Reserve Bank of Australia (RBA), bank sentral masih mengevaluasi seberapa ketat kebijakan moneter perlu dipertahankan di tengah kenaikan inflasi baru-baru ini. Namun, Hauser sedikit melunakkan nada hawkish, dengan menyatakan bahwa “tidak ada tingkat pengangguran yang bisa membuat RBA merasa puas.”

Indeks dolar AS bergerak datar setelah turun 0,2% kemarin. Yen Jepang terus melemah, dengan USDJPY mendekati level psikologis 155, meningkatkan kekhawatiran intervensi mata uang. Dolar Australia (AUD) menjadi mata uang G10 terkuat, didukung oleh sikap hawkish RBA dan meningkatnya selera risiko (AUDUSD: +0,17%). EURUSD turun tipis setelah naik 0,25% kemarin, kini berada di sekitar 1,158.

Emas menghapus kenaikan kemarin, turun 0,25% ke $4.116 per ons, sementara perak naik 0,5% ke $51,53 per ons.