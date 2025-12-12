Tiga Market yang Perlu Dipantau Minggu Depan

Pekan terakhir sebelum libur Natal biasanya membawa volatilitas rendah dan tren pasar yang lebih stabil. Namun, tahun 2026 tampaknya memilih jalur berbeda. Menjelang penutupan tahun, pasar akan dihadapkan pada serangkaian rilis data penting dari Amerika Serikat serta dua keputusan suku bunga yang sangat dinantikan dari Zona Euro dan Jepang. Karena itu, tiga pasar paling penting untuk dicermati minggu ini adalah EURUSD, USDJPY, dan indeks US100.

EURUSD

Pasangan mata uang paling berpengaruh di dunia ini telah naik ke level tertinggi sejak Oktober. Kenaikan ini terutama didorong oleh sinyal dovish dari Ketua Federal Reserve Jerome Powell, yang menyoroti melemahnya pasar tenaga kerja — meskipun terdapat perbedaan pandangan yang semakin besar di internal The Fed terkait jalur kebijakan suku bunga tahun depan. Secara tidak biasa, laporan NFP (Non-Farm Payrolls) tertunda dan baru akan dirilis pada Selasa, 16 Desember. Sementara itu, data inflasi CPI akan dipublikasikan Kamis, 18 Desember — bertepatan dengan keputusan suku bunga European Central Bank (ECB). ECB berpotensi memberikan kejutan hawkish, mengingat inflasi yang mulai menguat kembali dan kemungkinan revisi naik pada proyeksi pertumbuhan Zona Euro.

USDJPY

Data AS minggu ini juga akan sangat mempengaruhi pasangan USDJPY, yang pekan lalu kembali mencoba bergerak menuju tren turun. Penguatan yen di bulan November didorong oleh komunikasi Bank of Japan (BoJ) yang memberi sinyal kuat bahwa kenaikan suku bunga semakin dekat. Namun, yang akan paling diperhatikan pasar adalah forward guidance dari BoJ. Meskipun suku bunga Jepang diperkirakan tetap rendah, imbal hasil obligasi Jepang berada di level tertinggi sejak 2007, yang secara fundamental mendukung nilai yen lebih kuat dan level USDJPY yang lebih rendah. Untuk mewujudkan skenario tersebut, pasar membutuhkan: Data AS yang lebih lemah, nada hawkish dari BoJ, dan sinyal jelas bahwa kenaikan suku bunga tambahan mungkin dilakukan.

US100

Setelah publikasi laporan keuangan dari Oracle, Adobe, dan Broadcom, gambaran awal mengenai sentimen sektor teknologi semakin jelas. Meski sebagian besar perusahaan menunjukkan momentum pertumbuhan yang solid, kekecewaan atas hasil Oracle dan Broadcom menimbulkan keraguan baru terkait sektor Artificial Intelligence (AI). Namun, jika data AS minggu ini menunjukkan: Inflasi lebih rendah, pelemahan lanjutan di pasar tenaga kerja, dan sementara pertumbuhan ekonomi tetap stabil, maka indeks US100 memiliki peluang untuk kembali bergerak menuju rekor tertinggi baru, mengikuti pola kenaikan yang terlihat pada kontrak indeks small caps, US2000.