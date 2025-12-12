Rivian Automotive adalah produsen kendaraan listrik otonom, dikenal sebagai Autonomous Electric Vehicles (AEV). Perusahaan ini masih tergolong kecil dan niche, terutama mengingat industri otomotif yang sangat padat modal, dengan kapitalisasi pasar “hanya” 23 miliar dolar. Namun, valuasinya justru tampil sangat kuat pada sesi perdagangan hari ini, meskipun sentimen pasar sedang lemah.

Saham perusahaan melonjak sekitar 16% hari ini, dipicu oleh pengumuman produk revolusioner kemarin. Menurut manajemen Rivian, prosesor otonomi baru mereka— RAP1—memiliki performa beberapa kali lebih kuat dibanding prosesor milik pemimpin industri seperti Tesla. Solusi tersebut juga diklaim 50 kali lebih efisien dibanding prosesor standar Rivian saat ini.

Di luar kekuatan komputasi, rantai pasokan juga menjadi faktor penting. Rivian mendesain chip itu sendiri dan akan memproduksinya bersama TSMC, yang berarti perusahaan kini berpisah dari ketergantungan pada Nvidia.

Namun, apakah ini cukup untuk menghentikan tren buruk yang dialami Rivian? Kita perlu ingat bahwa Rivian melantai di bursa pada 2021 dengan harga mendekati 180 dolar per saham. Kini harga sahamnya hanya sekitar 19 dolar—turun hampir 90%. Apa penyebabnya?

Alas utamanya adalah fakta bahwa perusahaan ini, meski sudah bertahun-tahun beroperasi, masih belum meraih profit. Pasar telah kehilangan banyak harapan dan kepercayaan terhadap segmen AEV, terutama bagi perusahaan yang gagal menghasilkan keuntungan meski sempat menikmati momentum awal. Hari ini, pasar dipenuhi desain matang dari Waymo, Tesla, serta berbagai merek Tiongkok. Jadi, apakah kenaikan ini hanya anomali sementara dalam tren turun?

Tidak selalu. Ini bisa jadi momen titik balik bagi perusahaan.

Bahkan pada fase awal pengembangan, Rivian telah menunjukkan kemampuannya bersaing dalam kualitas solusi melawan pemain lain yang memiliki modal jauh lebih besar. Perusahaan memiliki cadangan kas masif — hingga 7 miliar dolar, kerugian yang terus mengecil dari tahun ke tahun, dan teknologi baru yang membuka peluang untuk kembali merebut pangsa pasar secara nyata.

Rivian mencatat laju pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa kuartal terakhir — pendapatan meningkat 78% YoY, dan penjualan pada segmen perangkat lunak melonjak 320%. Investor yang mengikuti pergeseran lanskap pasar ini juga harus mencermati informasi mengenai R2, model yang digadang-gadang sebagai kompetitor langsung Tesla. Rivian tidak memiliki beban politik seperti Tesla, memiliki solusi internal berkualitas tinggi, serta rantai pasokan yang lebih stabil dan kuat.



RIVN.US (D1)

