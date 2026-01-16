Indeks saham AS ditutup menguat signifikan, melanjutkan fase rebound di Wall Street. Pendorong utama penguatan datang dari kembalinya optimisme terhadap saham teknologi, yang menopang kinerja solid di seluruh indeks utama. S&P 500 naik hampir 0.3%, Nasdaq menguat lebih dari 0.2%, sementara Dow Jones memimpin dengan kenaikan sekitar 0.6%.

Data klaim pengangguran baru di Amerika Serikat menunjukkan bahwa Federal Reserve memiliki ruang untuk tetap bersikap sabar dalam mengambil keputusan kebijakan moneter selanjutnya.

Jumlah klaim turun di bawah 200.000, jauh lebih rendah dari ekspektasi pasar di level 215.000. Peluang pemangkasan suku bunga pada April kini turun di bawah 40%, menandakan bahwa pasar semakin mengesampingkan skenario pelonggaran kebijakan Fed dalam waktu dekat.

Meskipun pemerintahan Donald Trump menyatakan tidak akan melakukan intervensi di Iran, risiko geopolitik tetap tinggi. Laporan menyebutkan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sempat berupaya menunda serangan, mengindikasikan bahwa potensi eskalasi konflik atau peningkatan kehadiran militer AS di kawasan tersebut masih terbuka.

Pasar saham Asia ditutup bervariasi. Saham teknologi, khususnya produsen chip, menguat setelah hasil keuangan TSMC melampaui ekspektasi. Namun, sebagian besar indeks nasional seperti Nikkei 225, Hang Seng, dan Shanghai Composite berakhir di zona merah. Pengecualian datang dari Australia, di mana indeks S&P/ASX 200 naik hampir 0.5%.

Di pasar valuta asing, yen Jepang menguat selama sesi Asia setelah Menteri Keuangan Jepang menegaskan bahwa semua opsi masih terbuka, termasuk potensi intervensi bersama dengan Amerika Serikat untuk mencegah pelemahan mata uang yang berlebihan. Penguatan yen juga didukung oleh sinyal bahwa Bank of Japan berpotensi mempercepat kenaikan suku bunga.

Kanada dan China mengumumkan langkah-langkah untuk memperbaiki hubungan bilateral, dengan mempertimbangkan kerja sama yang lebih erat di sektor pertanian dan energi.

People’s Bank of China (PBOC) menetapkan nilai tengah USD/CNY hari ini di level 7.0078, lebih tinggi dari perkiraan pasar di 6.9722.

Kekhawatiran terhadap kebijakan perdagangan AS kembali muncul setelah Gedung Putih mengisyaratkan bahwa tarif terhadap chip AI hanyalah “langkah pertama” dalam strategi yang lebih luas yang menargetkan sektor semikonduktor.

Di pasar logam mulia, harga emas turun di bawah USD 4.600 per ounce, perak melemah lebih dari 2% mendekati USD 90 per ounce, palladium turun sekitar 5% ke level USD 1.730, dan platinum turun lebih dari 3.5% ke sekitar USD 2.320.