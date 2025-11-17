Indeks Asia–Pasifik mengalami sesi bervariasi. Indeks China melemah 0,50–0,70%, AU200.cash Australia naik 0.45%, dan JP225 Jepang turun 0.50%.

Di pasar valuta asing, volatilitas terbatas. Pergerakan sebagian besar pasangan mata uang berada dalam rentang ±0.15%. Dolar AS menguat 0.15%.

Presiden Fed Atlanta Raphael Bostic berbicara secara hati-hati mengenai kemungkinan pemangkasan suku bunga Desember, dengan mengatakan bahwa data belum mendukung langkah tersebut. Saat ini pasar hanya memberi peluang 43.9% untuk penurunan suku bunga 25 bps pada pertemuan Desember.

Olli Rehn (ECB) memperingatkan bahwa inflasi dapat turun di bawah target 2% akibat energi lebih murah, euro yang menguat, dan pendinginan pertumbuhan upah. Pemangkasan suku bunga Desember tidak dikesampingkan, namun risiko tetap dua arah.

Tokyo sedang menyiapkan paket stimulus lebih dari 17 triliun JPY untuk meredakan biaya hidup dan mendukung investasi di bidang AI dan semikonduktor; persetujuan pemerintah diperkirakan hari Jumat.

Pembacaan awal PDB Jepang turun 1.8% (tahunan) — lebih baik dari perkiraan −2.4% — akibat melemahnya ekspor dan konsumsi, sebagian terkait tarif dan regulasi perumahan baru. Detail positif: belanja modal naik 1.0%.

Empat kapal Penjaga Pantai China yang bersenjata masuk sementara ke perairan yang dikelola Jepang dekat pulau sengketa. China mengeluarkan peringatan perjalanan dan studi tentang Jepang; Tokyo akan mengirim diplomat tinggi ke Beijing untuk menstabilkan hubungan.

Berkshire Hathaway mengungkapkan investasi baru senilai sekitar USD 4.3 miliar di Alphabet, menjadikannya kepemilikan terbesar ke-10 dalam portofolio Berkshire.

Samsung menaikkan harga memori 30–60% — harga kontrak server DRAM (terutama DDR5) melonjak karena kekurangan pasokan yang dipicu oleh ledakan permintaan AI.