Sumber: BoJ

Bank sentral Jepang menaikkan suku bunga jangka pendek sebesar 25 basis poin menjadi 0,75%, level tertinggi sejak tahun 1995. Keputusan ini sejalan dengan ekspektasi pasar, sehingga reaksi pada yen Jepang relatif terbatas. Meski demikian, yen langsung melemah terhadap dolar AS setelah pengumuman tersebut. Pasangan USDJPY saat ini diperdagangkan di kisaran 156,00, level tertinggi sejak 12 Desember. Pada saat yang sama, kontrak JP225 naik 0,85%.

Namun demikian, Bank of Japan menyatakan dalam pengumumannya bahwa suku bunga riil akan tetap “sangat negatif”, serta menegaskan bahwa kondisi keuangan yang akomodatif masih akan terus memberikan dukungan kuat bagi aktivitas ekonomi.

Data inflasi nasional Jepang untuk bulan November menunjukkan tekanan harga yang masih bertahan, memperkuat ekspektasi bahwa Bank of Japan akan melanjutkan normalisasi kebijakan moneter secara bertahap. Pada bulan November, harga konsumen naik 3,0% secara tahunan, sejalan dengan ekspektasi pasar dan menandai bulan lain di mana inflasi tetap jauh di atas target 2% Bank of Japan. Indeks ini tidak memasukkan harga makanan segar namun mencakup energi, sehingga menjadi salah satu indikator yang paling diawasi untuk mengukur tren inflasi dasar.

Keputusan tersebut diambil secara bulat, meskipun pernyataan resmi mengungkapkan adanya perbedaan pandangan terkait dinamika inflasi. Bank sentral kembali menegaskan bahwa suku bunga akan terus dinaikkan apabila perkembangan ekonomi dan harga bergerak sesuai dengan proyeksi.