- Pasar saham Asia relatif menguat pagi ini, dengan sebagian besar indeks bertahan setelah saham AS melanjutkan reli pada Jumat. Nikkei 225 naik 1,2%, China A50 naik 0,66%, dan KOSPI naik 0,52%.
- Anggota parlemen AS memiliki batas waktu hingga 30 September untuk mengesahkan funding bill demi mencegah government shutdown.
- Ada banyak perkembangan di ranah geopolitik. Estonia memicu Pasal 4 NATO setelah tiga jet tempur Rusia MiG-31 memasuki wilayah udaranya pada Jumat, dan Jerman mengerahkan jet tempur untuk membayangi pesawat Rusia di atas Laut Baltik pada akhir pekan.
- Yen menjadi salah satu mata uang dengan kinerja terburuk pagi ini seiring pergeseran risiko dari potensi kejutan hawkish BoJ ke kecemasan pemilihan presiden Jepang. USD/JPY menembus 148,35. Pada saat yang sama, mata uang Antipodean dan dolar AS mencatat penguatan terbesar.
- Sentimen positif pada AUD terutama didorong komentar hawkish Gubernur Bullock, yang memperingatkan prospek ekonomi masih tidak pasti dan mungkin ada permintaan berlebih—berpotensi ditopang data pasar tenaga kerja yang lebih baik dari perkiraan.
- Moody’s menegaskan peringkat kredit Polandia tidak berubah di A2/P-1 untuk liabilitas jangka panjang/pendek, tetapi mengubah outlook dari stabil menjadi negatif.
- Perubahan outlook mencerminkan prospek fiskal dan utang publik yang melemah dibanding ekspektasi sebelumnya. Lembaga ini juga memproyeksikan defisit anggaran sektor pemerintah umum yang jauh lebih tinggi dan tertundanya konsolidasi fiskal bertahap. Risiko terutama berasal dari kebuntuan antara pemerintah dan presiden serta kemungkinan kenaikan belanja jelang pemilu parlemen 2027 dan sesudahnya.
- Di Tiongkok, People’s Bank of China menahan suku bunga acuan untuk bulan keempat berturut-turut, mempertahankan 1-year LPR di 3,0% dan 5-year LPR di 3,5%.
- Di pasar komoditas, terlihat kenaikan signifikan pada SILVER (+1,5%) dan OIL.WTI (+0,77%). Pada saat yang sama, NATGAS belum menunjukkan arah perdagangan yang jelas. GOLD naik 0,35% hari ini.
