Pasangan mata uang utama diperdagangkan dalam rentang sempit hari ini. Pasar Jepang tetap tutup karena hari libur.
Laporan akhir pekan mengindikasikan bahwa Washington mendorong Kyiv untuk menerima konsesi kepada Rusia sebagai bagian dari proposal perdamaian yang dimodifikasi. Isu teritorial dan keamanan tetap belum terselesaikan.
Brent/WTI melemah sedikit di awal minggu baru karena spekulasi bahwa kesepakatan Rusia–Ukraina dapat membuka jalur pencabutan sanksi. Pelemahan tersebut kini telah sepenuhnya terhapus.
Saham semikonduktor China jatuh karena rumor bahwa Trump mungkin akan mengizinkan penjualan chip Nvidia H200 ke Tiongkok.
Pasar memperkirakan pemangkasan suku bunga 25 bps ke 2,25% pada pertemuan RBNZ hari Rabu. Menurut ekonom, ini mungkin menjadi pemangkasan terakhir dalam siklus saat ini.
Barclays memperkirakan dolar AS akan tetap kuat pada 2026, didukung oleh siklus belanja modal AI yang masif—yang meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan—permintaan global yang tinggi terhadap teknologi AS, serta berkurangnya kekhawatiran terkait tarif. Bank tersebut juga memperkirakan kondisi yang lebih stabil bagi aset berisiko menuju 2026.
Barclays mengasumsikan Powell kemungkinan akan condong ke pemangkasan suku bunga pada pertemuan FOMC Desember. Saat ini, 6 pembuat kebijakan mengarah pada jeda dan 5 ke pemangkasan, belum termasuk Powell. Ia diperkirakan akan mengarahkan komite menuju pelonggaran pada Desember. Para gubernur jarang menentang Ketua, sehingga ia memiliki pengaruh yang menentukan.
