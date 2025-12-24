- Indeks saham Amerika Serikat ditutup dengan kenaikan tipis. Nasdaq 100 menguat 0,5%. S&P 500 mencetak rekor penutupan tertinggi sepanjang masa setelah naik 0,4% dan mengakhiri sesi di level 6.909 poin.
- Sentimen pada sesi Asia bergerak beragam. Indeks saham China memanfaatkan rilis data GDP Amerika Serikat yang sangat kuat untuk mencatatkan kenaikan terbatas, sementara indeks lainnya justru melemah. Shanghai Composite naik 0,3%, dan Hang Seng membatasi kenaikan di kisaran 0,2%. Di India, indeks Nifty50 juga menguat 0,2%.
- Sebaliknya, indeks KOSPI Korea Selatan turun 0,2%, sementara ASX200 Australia melemah 0,4%. Di Jepang, setelah rilis risalah rapat Bank of Japan, Nikkei 225 bergerak stagnan, sementara indeks yang lebih luas, TOPIX, turun 0,4%.
- Bank of Japan merilis risalah rapat kebijakan moneter bulan November dengan beberapa poin utama sebagai berikut. BOJ menilai perekonomian Jepang masih tumbuh secara moderat, dengan inflasi CPI berada di sekitar 3% dan dinamika upah yang positif, namun dengan tanda-tanda perlambatan inflasi yang jelas ke bawah 2% serta suku bunga riil yang masih negatif.
- BOJ menyatakan akan “melanjutkan kenaikan suku bunga dan menyesuaikan tingkat akomodasi,” dengan penekanan kuat pada pendekatan berbasis data dan risiko global. Tahun ketiga berturut-turut kenaikan upah yang tinggi secara formal akan memungkinkan target inflasi dianggap tercapai dan memberikan mandat untuk pengetatan lanjutan.
- Sebagian besar anggota komite memilih untuk menahan diri dari tindakan lebih lanjut, dengan menekankan ketidakpastian terkait dampak tarif AS, kebijakan fiskal baru Tokyo, serta fakta bahwa inflasi CPI belum secara permanen bertahan di level target 2%.
- Namun, sebagian kecil anggota mendorong kenaikan suku bunga segera ke sekitar 0,75%, dengan alasan bahwa norma deflasi telah terputus, target inflasi sebagian besar telah tercapai, risiko inflasi cenderung ke atas, dan penundaan tindakan saat ini justru meningkatkan risiko pengetatan yang lebih abrupt di kemudian hari.
- Pasar menafsirkan risalah tersebut sebagai konfirmasi moderat terhadap komunikasi BOJ sebelumnya dan memberikan kepercayaan sementara terhadap jalur normalisasi kebijakan moneter bank sentral Jepang.
- Yen Jepang relatif stabil setelah penguatan dalam beberapa hari terakhir, dengan pasangan USDJPY bergerak di sekitar 155,7.
- Won Korea Selatan menguat signifikan, naik sekitar 2% terhadap dolar AS setelah pernyataan menteri keuangan mengenai rencana reformasi yang akan dilakukan. Rupee India dan Baht Thailand juga mencatatkan penguatan terhadap dolar AS.
- Di pasar komoditas, harga tembaga kembali mencetak rekor tertinggi baru, dengan kontrak naik sekitar 1,3%.
- Di pasar Barat, volatilitas diperkirakan akan menurun tajam selama periode libur. Tidak ada perdagangan di bursa Jerman, Polandia, Italia, Swiss, dan negara-negara Skandinavia. Bursa di Spanyol, Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat akan tutup lebih awal dari biasanya.
