Kontrak berjangka indeks saham AS melanjutkan penguatan meskipun pasar menghadapi tekanan dari pertemuan The Fed hari ini serta laporan keuangan Magnificent 7 yang akan dirilis pada hari Rabu. US100 naik 0,6%, US2000 dan US500 masing-masing menguat 0,4%, sementara US30 bertambah 0,3%.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan bahwa Donald Trump melakukan panggilan telepon dengan Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyusul gelombang ancaman perdagangan terhadap Kanada pada hari sebelumnya. Carney kemudian berkomentar bahwa retorika Trump sebagian besar merupakan bagian dari strategi negosiasi.
Donald Trump juga mengumumkan rencana untuk menaikkan tarif atas barang-barang asal Korea Selatan dari 15% menjadi 25%, termasuk sektor otomotif, kayu, dan farmasi. Langkah ini diambil sebagai respons atas kegagalan parlemen Korea Selatan meratifikasi perjanjian perdagangan yang telah dinegosiasikan.
Pasar Asia mengikuti reli kuat Wall Street pada hari sebelumnya, yang didorong oleh kinerja solid laporan keuangan perusahaan AS. Indeks JP225 Jepang naik 1,45%, Kospi Korea Selatan melonjak hingga 2,6% meskipun terdapat ancaman tarif dari Trump, dan indeks HK.cash menguat 1%. Sentimen di China daratan cenderung mixed, di mana penguatan sektor teknologi mengimbangi pelemahan di sektor otomotif.
Di pasar valuta asing, USDJPY menghentikan penurunan setelah tiga hari aksi jual tajam yang dipicu kekhawatiran potensi intervensi mata uang di Jepang. Dari Jumat hingga kemarin, pasangan ini turun sekitar 2,7%, sementara hari ini naik 0,3%. Indeks dolar bergerak datar, sementara dolar Australia kembali menjadi mata uang G10 terkuat di awal sesi, dengan AUDJPY naik 0,4% dan AUDCAD menguat 0,3%. EURUSD stabil di sekitar level 1,187.
Pasar logam mulia tidak menunjukkan tanda-tanda perlambatan, didukung oleh kembali meningkatnya ketegangan perdagangan. Harga emas naik 1,5% ke $5.087 per ons, sementara perak melonjak 5,8% ke $110 per ons. Platinum rebound 4,6% setelah koreksi pada sesi sebelumnya.
Komoditas energi bergerak sedikit lebih rendah. Harga minyak Brent dan WTI masing-masing turun sekitar 0,7–0,8%, sementara NATGAS melemah untuk hari kedua berturut-turut dengan penurunan tambahan sebesar 2,7%.
Volatilitas di pasar kripto relatif terbatas. Bitcoin naik 0,2% ke level $88.300, sementara Ethereum bergerak datar di sekitar $2.925.
