Indeks Asia-Pasifik mencatat kenaikan tipis di sesi awal hari. Indeks saham Tiongkok naik di kisaran 0,80–1,10%, indeks Jepang JP225 turun 0,30%, sementara AU200.cash Australia menguat 0,66%.

Dolar AS menjadi mata uang terlemah di sesi awal. Indeks USIDX turun 0,20–0,30% terhadap mata uang G10 lainnya. EURUSD naik 0,20%, sementara USDJPY melemah 0,41%.

Emas menembus di atas USD 3.800, naik 1% dalam sehari dan lebih dari 10% dalam sebulan, didukung permintaan safe haven dan momentum. Logam mulia ini berada di jalur bulan terbaik sejak Juli 2020.

Pasar masih memperhitungkan risiko tinggi government shutdown AS, meski lebih rendah dibanding akhir pekan. Anggaran jangka pendek akan berakhir pada 1 Oktober. Partai Republik bersikeras tidak akan memberi konsesi dalam pembahasan rancangan pendanaan jangka pendek.

Ketegangan meningkat setelah Office of Management and Budget Gedung Putih pekan lalu menginstruksikan lembaga pemerintah untuk menyiapkan rencana PHK massal jika shutdown terjadi.

Harga minyak dibuka lebih rendah namun pulih kembali. Pasar menimbang laporan bahwa OPEC+ berencana menaikkan kuota Oktober setidaknya ~137 ribu barel/hari. Irak melanjutkan aliran minyak mentah melalui pipa Kirkuk–Ceyhan ke Turki sekitar 180–190 ribu barel/hari, menambah pasokan. Sentimen tetap hati-hati menjelang pertemuan OPEC+.

UBS memperkirakan probabilitas resesi AS tahun ini sebesar 93%, berdasarkan indikator seperti pendapatan, belanja, produksi industri, dan ketenagakerjaan. Meski begitu, UBS tidak mendeklarasikan resesi resmi, menyebut ekonomi sebagai “lemah tapi belum runtuh”.

Tesla akan merilis data penjualan minggu ini. Konsensus saat ini memperkirakan 448–456 ribu pengiriman (vs. 463 ribu tahun lalu), dengan pembelian di menit terakhir terbantu oleh kredit pajak AS di akhir kuartal.