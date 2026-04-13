🌍 Geopolitik
- Pembicaraan AS-Iran di Islamabad berakhir tanpa hasil pada akhir pekan. Kedua pihak gagal mencapai kesepakatan terkait program nuklir Iran. Gencatan senjata masih secara formal berlaku, namun harapan untuk putaran dialog berikutnya sangat kecil, terutama setelah langkah eskalatif terbaru dari Washington.
Presiden Trump mengonfirmasi pagi ini melalui Truth Social bahwa blokade terhadap pelabuhan Iran akan mulai berlaku pada pukul 10:00 ET (14:00 GMT). AS akan mencegat semua kapal yang masuk atau keluar dari pelabuhan Iran yang membawa barang Iran, termasuk minyak dan gas.
CENTCOM menjelaskan bahwa blokade ini tidak berarti Selat Hormuz akan ditutup untuk lalu lintas transit; namun Iran telah memperingatkan bahwa setiap pendekatan kapal AS ke Selat tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran gencatan senjata. Israel pun meningkatkan tingkat kewaspadaannya.
Laporan menunjukkan bahwa Trump dan para penasihatnya sedang mempertimbangkan untuk melanjutkan serangan terbatas terhadap Iran jika blokade tidak efektif. Para analis menilai langkah ini sebagai alat tekanan, namun pasar mulai memperhitungkan risiko eskalasi lebih lanjut.
📉 Pasar Asia
Sesi Asia ditandai oleh sentimen risk-off: Nikkei 225 turun 1,0%, terbebani kenaikan harga energi dan imbal hasil obligasi Jepang tenor 10 tahun yang mencapai level tertinggi dalam 29 tahun. Hang Seng turun 1,5%, sementara Shanghai Composite melemah 0,3%.
💱 Currencies
Dolar menguat didorong permintaan aset safe haven dan kenaikan harga minyak: DXY +0,3%, USD/JPY +0,3% (sekitar 159,7). Yen tetap lemah meskipun sinyal hawkish dari BoJ, karena harga energi yang tinggi menjadi masalah struktural bagi ekonomi Jepang.
🛢️ Komoditas
Minyak menjadi pendorong utama hari ini: WTI naik 8,95% (~$104,76/barel), Brent naik 6,8% (di atas $102). Ini menandai kembalinya harga di atas level psikologis $100 setelah gagalnya negosiasi dan pengumuman blokade.
Analis juga menyoroti risiko tambahan: jatuh tempo kontrak WTI bulan Mei pada 21 April. Ketiadaan terobosan diplomatik dapat memicu reli spekulatif tajam, dengan beberapa memperkirakan harga bisa mendekati $120 dalam waktu dekat.
Emas turun antara -0,5% hingga -0,81% (sekitar $4.720/ons) akibat penguatan dolar dan lonjakan minyak, namun tetap jauh di atas level terendah $4.700. Perak turun 2,52%, sementara tembaga melemah 1,3% karena kekhawatiran perlambatan ekonomi.
📊 Saham dan Sektor
Skenario dominan adalah peralihan dari sektor siklikal: perbankan, maskapai, industri, dan ritel berpotensi tertekan akibat biaya energi yang lebih tinggi. Sebaliknya, sektor energi dan pertahanan menjadi pihak yang diuntungkan.
🎯 Apa yang bisa diharapkan hari ini?
Sesi Eropa diperkirakan dibuka melemah tajam, dengan momen kunci pada pukul 14:00 GMT ditandai mulainya blokade resmi terhadap pelabuhan Iran. Jika terjadi insiden maritim atau respons militer dari Iran, harga minyak berpotensi melonjak lebih tinggi dan pasar saham dapat melanjutkan penurunan.
Dalam kalender makroekonomi, perhatian tertuju pada perkembangan diplomatik (dengan Pakistan dan China sebagai mediator). Setiap tanda de-eskalasi dari AS atau Iran akan menjadi kejutan positif terbesar bagi pasar. Dari sisi data, kalender hari ini relatif kosong.
