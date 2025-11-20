Indeks saham AS melanjutkan rebound mereka, didorong oleh hasil kuat Nvidia. Indeks US100 telah mencatat kenaikan total 2.00%, sementara US500 naik 1.25%. Hari ini, kedua indeks kembali menguat masing-masing 0.75% dan 0.70%.

Nvidia membukukan salah satu laporan keuangan terkuat dalam sejarahnya: pendapatan kuartal ketiga mencapai USD 57 miliar dengan proyeksi pendapatan kuartal keempat sekitar USD 65 miliar. Manajemen menekankan bahwa permintaan untuk chip Blackwell dan cloud GPU sangat besar, dan perusahaan melihat potensi pendapatan USD 500 miliar dari chip generasi berikutnya pada 2026. Saham Nvidia naik lebih dari 5.00% ke USD 196 per lembar.

Anggota Dewan BoJ, Koeda, menyatakan bahwa suku bunga perlu terus meningkat. Komentarnya meningkatkan kemungkinan kenaikan suku bunga pada Desember.

Namun, JPY tetap menjadi mata uang G10 terlemah. Pasar lebih fokus pada penjualan struktural JGB dibandingkan sinyal dari BoJ.

Imbal hasil JGB melonjak ke level tertinggi dalam dua dekade: tenor 30 tahun di 3.40%, 20 tahun di 2.84%, dan 10 tahun di 1.81%. Kekhawatiran fiskal dan ekspektasi penerbitan utang dalam jumlah besar mendorong yield lebih tinggi.

Sarah Hunter dari RBA menyatakan bahwa kejutan inflasi terbaru membuat proyeksi sebelumnya tidak lagi berlaku. Ia memperingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi di atas tren dapat memicu kembali inflasi — mengindikasikan bahwa Bank mungkin tidak akan memangkas suku bunga sebanyak yang diharapkan pasar.

Bloomberg melaporkan bahwa pemerintah AS menekan Kongres untuk menolak pembatasan baru yang diusulkan terkait ekspor chip AI canggih Nvidia. Gedung Putih memperingatkan bahwa pembatasan yang terlalu ketat akan merugikan kepemimpinan teknologi AS dan mendorong pelanggan beralih ke pemasok luar negeri.

Loan Prime Rate kembali dipertahankan tidak berubah untuk bulan keenam berturut-turut (tenor 1 tahun: 3.0%, tenor 5 tahun: 3.5%). Ini mencerminkan lemahnya permintaan kredit dan preferensi Beijing untuk stimulus yang lebih terarah.

Beijing sedang mempertimbangkan subsidi hipotek, keringanan pajak, dan biaya transaksi yang lebih rendah untuk menstabilkan pasar properti yang melemah. Saham pengembang menguat tipis setelah kabar tersebut.

BoJ diperkirakan akan menaikkan suku bunga pada Desember: 53% ekonom memproyeksikan kenaikan ke 0.75%, dan seluruh responden survei melihat level tersebut tercapai paling lambat pada kuartal I 2026. Yen yang melemah meningkatkan risiko inflasi impor, memperkuat alasan untuk bertindak.