Sesi perdagangan kemarin di Amerika Serikat berakhir solid di wilayah positif. Nasdaq 100 memimpin kenaikan dengan naik 0.87%, didorong oleh Nvidia dan perusahaan semikonduktor lainnya. S&P 500 naik 0.69%, sementara Dow Jones naik 0.67%.

Pasar semakin mengantisipasi skenario pemangkasan suku bunga The Fed pada Desember. Akibatnya, dolar AS berada di bawah tekanan, melemah terhadap sebagian besar mata uang utama karena sebagian aliran modal bergerak ke mata uang Antipodean dan pound Inggris.

Sesi AS hari ini ditutup karena libur Thanksgiving.

Di Asia, indeks saham mencatatkan kenaikan moderat sepanjang sesi. Nikkei 225 Jepang naik 1.1%, Hang Seng Hong Kong naik 0.34%, dan Shanghai Composite menguat 0.49%. S&P/ASX 200 Australia relatif tidak berubah.

Peristiwa penting di kawasan Asia-Pasifik adalah keputusan Reserve Bank of New Zealand. RBNZ memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin namun langsung menandai berakhirnya siklus pelonggaran.

Di Jepang, yen sempat menguat akibat spekulasi bahwa Bank of Japan dapat menaikkan suku bunga pada Desember. Namun, pidato anggota Dewan Kebijakan Moneter BoJ, Noguchi, meredakan ekspektasi pasar. Noguchi menegaskan kesiapan untuk normalisasi kebijakan lebih lanjut, tetapi menekankan perlunya pendekatan yang sangat hati-hati dan tidak terburu-buru.

Di Australia, investor berfokus pada data investasi modal yang luar biasa, yang menunjukkan kenaikan 6.4% kuartal-ke-kuartal pada Q3 — jauh melampaui perkiraan apa pun dan merupakan pertumbuhan terkuat sejak 2012. Belanja peralatan dan mesin yang mencapai rekor memperlihatkan pemulihan sektor korporasi serta mempertahankan diskusi tentang kemungkinan RBA mempertimbangkan pengetatan kembali pada awal 2026.

Bank of Korea mempertahankan suku bunga acuannya pada 2.5%, sesuai ekspektasi luas.

People’s Bank of China menetapkan titik tengah USD/CNY di 7.0826, di bawah estimasi pasar sebesar 7.1056.

Data China menunjukkan bahwa laba industri naik 1.9% secara tahunan dari Januari hingga Oktober, namun Oktober sendiri mencatat penurunan 5.5% y/y — terlemah dalam lima bulan.

Di pasar komoditas, emas berada di sekitar 4.160 dolar per ons, sementara perak berada di sekitar 53 dolar per ons. Kenaikan harga perak didukung oleh penurunan cadangan logam di China ke level terendah dalam satu dekade.